【有咩問題？】網傳泰男車長口角片　一句泰文控訴42巴士線脫班

「你有咩問題？」近日網上流傳一段泰裔男子與巴士車長發生口角的片段，當中男子因無法流暢用廣東話表達想法，不斷重覆意味不明的短句，引來不少網民討論，猜測其意。其實，片段中男子曾以泰文向車長表示，自己在巴士站候車一小時才上到巴士，令人質疑事件或因巴士脫班所致。有居於青衣的街坊指，巴士開出的事間和時間表相約，惟部分中途站或需候車半小時。

涉事巴士為來往觀塘順利邨及青衣長康邨的42號線，途經彩虹、太子、瑪嘉烈醫院，共設40個站，車程約84分鐘，據九巴資料，平均15至20分鐘就會開出一班車。翻查區議會紀錄，42巴士線於2018年11月及12月的脫班比率低於或等於2.5%。據九巴回覆，事件發生於4月29日早上約8時半，該名乘客乘搭42線九巴到達長康巴士總站後拒絕落車，站長到場表示可提供協助後，乘客自行離開，而該班巴士為按編定時間表開出。

近日網上流傳一段泰裔男子與巴士車長發生口角的片段，當中男子曾以泰文向車長表示，自己在巴士站候車一小時才上到巴士。(網上截圖)

總站實測埋站情況 大致準時

記者曾到青衣長康總站視察，巴士到站及開出的時間，均與時間表相約，車長將巴士駛到總站停泊，並休息數分鐘後，便再度登上巴士，開出下一班車。對於網上流傳的片段，有巴士車長指「香港咩人都有」，而巴士脫班有時亦非車長能控制：「可能因為塞車，令巴士遲了幾分鐘才到站。」有不願透露姓名青衣街坊指，平時會乘坐42到荔景上班，由於自己會根據九巴手機應用程式上的到站時間到車站等車，故不需在車站等候太長時間，而每班車開出的時間亦和時間表相約。

涉事巴士為來往觀塘順利邨及青衣長康邨的42號線，全程共設40個站。(鄧詠中攝)

記者曾到青衣長康總站視察，巴士到站及開出的時間，均與時間表相約。(鄧詠中攝)

街坊：瑪嘉烈醫院站 要等半小時

不過亦有人指，開往長康的42巴士有時會脫班情況出現。街坊盧太表示，自己會乘搭42巴士到瑪嘉烈醫院覆診及上課，觀察到由長康總站開出的班次並未有太大問題，惟回程時，總要在醫院的巴士站等上半小時，才等到巴士到站，直言此情況「好煩」，故自己會選擇先從醫院乘車到美孚，再轉車回青衣。她又指，區內有不少長者會乘坐此巴士到醫院求診，但有時巴士車長的態度不太友善，而路途亦較顛簸，坐車時感覺不太平穩。另一會到醫院覆診的街坊李小姐指，自己約半年才乘坐42到醫院一次，但回程時亦遇上需等半小時才有車的情況。

香港01記者到中途站瑪嘉烈醫院視察，對比巴士站設置的報站系統，早上11時42號九巴到站時間與螢幕顯示的相差不遠，只有1至2分鐘之差。據乘客所講，一般班次延誤都在5分鐘以內，不會相差太遠。不過，記者發現其中一班車，與前一班次相差只有3分鐘，其他班次則維持正常15至20分鐘一班。

街坊盧太表示，自己會乘搭42巴士到瑪嘉烈醫院覆診，惟回程時總要在醫院的巴士站等上半小時，才等到巴士到站，直言此情況「好煩」。(鄧詠中攝)

早上11時瑪嘉烈醫院站，42號九巴到站時間與螢幕顯示的相差不遠，只有1至2分鐘之差。（陳諾希攝）

區議員：或需就走線作出修改

葵青區區議員徐曉杰指，自己亦有看過泰裔男子和車長發生口角的片段，認為整段車程超過一小時為正常，但近日未收到關於42巴士脫班超過一小時的投訴：「最近收到的一個投訴是4月26日，有街坊指當天下午約5時，在瑪嘉烈醫院等了半小時才有車。」對於此情況，徐曉杰或與交通擠塞有關：「路線始終經過順利、黃大仙地區，在路面交通出現擠塞，引致巴士遲了到站亦是正常。」他認為整條路線的巴士站數目多，如要改善問題，或需就走線作出修改，但暫未有消息指巴士公司會重組路線。

當區區議員李志強沒有看過相關爭執片段，但表示最近兩三星期接獲不少有關42號巴士脫班或延誤的投訴，指正常20分鐘一班車，最嚴重需等候50分鐘才能上車，一般也需30分鐘候車時間。九巴向區議員的解釋是人手不足之致，李志強則認為延誤情況與乘客少有關：「冇咩人搭，（九巴）priority（優先權）低啲。」不過42號巴士主要服務長者、病患，加上是直接出入觀塘區的唯一線路，有存在必要。

九巴僱員工會主席郭志誠批評，巴士脫班長期未解決，原因之一是車長流失率高。(鄧詠中攝)

工會：車長流失率高 蝕本路線減派巴士

路面交通狀況影響巴士到站時間為不可抗力，惟九巴僱員工會主席郭志誠批評，巴士脫班問題由2008開始出現，至今仍未解決，原因之一是車長流失率高。他指，巴士公司過往因各種不因解僱了不少車長，同時經驗豐富的車長亦屆退休年齡，令車長人手長期不足，而巴士公司亦故意減派巴士經營蝕本的路線，令部分路線出現脫班問題。他又舉例指，九巴去年脫班率達3.3%，高於業界水平仍申請加價，亦令立法會議員不滿。他說：「運輸署有責任監管此情況，如巴士公司不夠人手、做不來的話，就應開放專營權。這樣才對得住市民。」