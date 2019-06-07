【南區KOL】鴨脷洲變形記　街坊見證遊客入侵　Prada開在街市旁

四個鴨脷洲街坊告訴你，落區不一定為了選舉。兩男兩女開設Facebook專頁「鴨脷洲變形記」，記錄南港島線通車為鴨脷洲帶來的影響，分享當區大小見聞，就算是「飛蟻橫行」還是地鐵壞車，他們都一一為街坊報料。他們沒有收過分毫，也不打算參選或助選，目的只為記錄社區點滴，增強社區的互動，「社區生活其實不只得選票！」

鴨脷洲變形記發起人阿輝於十年前搬進鴨脷洲，那時候南港島線即將動工。作為鴨脷洲新丁，阿輝預視到地鐵會為該區帶來很多改變，於是和太太Fanny、老友Joey和Alan四人開了鴨脷洲變形記專頁，希望在變幻來臨之前，記下這裡的人和事。

阿輝（右起）、Joey、Fanny和Alan開辦Facebook專頁鴨脷洲變形記，分享鴨脷洲點滴和變遷。（廖俊升攝）

地鐵通車 人潮進駐鴨脷洲

2016年尾，南港島線終要通車，鴨脷洲的確開始變了，首先變的就是解決了出市區的難題。在南區長大的Joey直言，以前鴨脷洲的交通非常貧乏，難以衝出市區。「（以前的交通）不是難一點，是好難！這裡出銅鑼灣可能要一個幾鐘，但現在搭地鐵可能四個字左右。試下九個字都出不了香港仔隧道，然後你又體驗過香港飛台北都是個半鐘的時候……你不會想離開這裡。」

然而，方便的代價，卻是一眾遊客湧入，阿輝說，鴨脷洲改變是慢慢進行的，「鴨脷洲大街有餐廳做（旅行）團餐，中午時就會有街坊嘈，因為條路很窄，泊了旅遊巴就不用行。50人的團餐，就算有10人在門口抽煙已經很煩。」

人潮沖不散南區街坊情

鴨脷洲有感覺是老香港的味道，舊樓林立於大街兩旁，織布店、街頭小食店和帆布用品店等小店立於街頭。街坊們隨便的打扮，落街隨處碰見相熟的老友，這個社區是家的延續。「所謂宜居的社區，就是有家的延續的感覺，不是大灣區那種。可以好輕便地出街，之前住過奧海城，那裡好像有社會的規範，穿人字拖去商場，好像和環境不太合襯。」Joey說。

當土瓜灣人在擔心沙中線為當區帶來外來人，特別是遊客，而四位版主作為過來人，見證南港島線開通，直言幸好鴨脷洲有強大的社區連繫，街坊之間的感情難被外人衝散，到今天還保留昔日鴨脷洲的味道。「南區或鴨脷洲有很多都是是三、四代的大家庭住在這裡。土瓜灣好可能很多人是後來搬進去，社會的資本好少，一沖就會散。鴨脷洲人和人之間的關係較好。」不過他們也擔心日後會有變遷，「或者我們已經是水尾，現在還夠『南』。」阿輝說。

鴨脷洲海旁雖然短，但十分寧靜舒適，他們不時會在海旁踱步。（廖俊升攝）

商業化下衍生的騎呢配搭

地鐵不但帶旺了鴨脷洲的人流，也吸引不少集團進駐。「多了一幢叫倚南的高樓，以前大街好少樓會這麼高。看起來很高級，但下面是街市，感覺十分奇怪……」Alan直言，南港島線為當區帶來的變化中，最明顯就是多了高樓大廈和名牌商店。然而這些名牌商店開在平民社區，難免格格不入，談到鴨脷洲的「景點」，他們就異口同聲的說名牌店Prada。「Prada開在街市旁，基本上都沒有人幫襯。會入去，但不會常去，有時可能是涼冷氣和等人。這裡有太多秘景，成件事好全球化……」

決不選舉 「生活不只得選票」

每一區都有獨特的地方，他們在鴨脷洲留下了回憶和生活痕跡，也因為這個原因，他們開了這個專頁，寫下鴨脷洲之日常，與街坊分享，「例如搭地鐵見到什麼就影下來，去行山又影下來，地鐵壞車通知街坊。」Fanny說，鴨脷洲變形記就是如此簡單，「即使其他專頁有自己的目的，去參選或推動議題，也沒有甚麼問題，但我們就不會參選。」她又說，即使自己有政治立場，也不會利用專頁助選，這是基於對街坊們的尊重。

阿輝坦言，到目前為止也沒有政黨和商業機構接觸過他們，搞專頁之餘，他們更參與撰寫一份社區報，不時要到街上派報紙，他們彷彿不斷付出，但沒有任何好處。「最接近的一次，是以前有戲院開幕，問過我們要不要優惠，但最後都沒有成事，之外的就沒有了。」阿輝說，即使不為選舉亦無得益，他們仍然覺得十分享受，「開心㗎！社區生活也好，自己的生活也好，其實不是只得選票。有婆婆跌親關不關心，海旁發展關不關心，不是選舉那一天的事。」