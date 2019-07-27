【連儂牆】康城出現連儂牆 區議員斥：影響康城私人地方

近日因反修例運動而出現的連儂牆，由金鐘開始蔓延至全港各個地區，五顏六色的便利貼貼在牆上。不少市民利用連儂牆表達自己對於現時局勢的心聲，也會在路經時停下腳步，慢慢細閱他人看法。但在近日將軍澳康城內（鄰近日出康城的臨時惠康），有組織和居民在港鐵管理的24小時公眾通道築起連儂牆，引起部分居民和當區區議員不滿。區議員更懷疑該組織借連儂牆抽政治水，影響康城私人地方。

早上有一班不知明人士在拆除連儂牆（將軍澳民生關注組社區主任陳展浚提供）

康城是在昨日（26號）出現連儂牆，連儂牆是居民和將軍澳民生關注組（關注組）自發設立。關注組於五時左右開始在建立及提供兩條橫額予當區居民貼上便利貼表達意見。在六時左右，有一班居民因不滿在此地起連儂牆，其間和在場人士發生口角和推撞，更開始拆除連儂牆。混亂情況大概維持20至30分鐘就開始散去。據悉，這班市民在離開前更高呼「支持警察，支持林鄭，支持TVB」。至晚上八時，現場開始回復平靜，但不時也有零星人士到場爭論。事件發生時，不時有警察和手持盾牌的警員留守在附近地帶。最後，長達70米的連儂牆就被不知明人士全數拆除，並棄置在附近垃圾筒。

現場一度混亂，更有警方駐場了解（張美雄議員提供）

《香港01》就康城連儂牆事件向當區區議員張美雄，將軍澳民生關注組社區主任陳展浚和管理處查詢，惟管理處回應不方便透露。

有部分居民曾圍著連儂牆大叫「走人，走人，走人」（張美雄議員提供影片截圖）

當區區議員張美雄表示，在昨日下午五點後就收到幾十個街坊就康城連儂牆一事向他反映意見。在他了解事情後，他就和管理處提出建議，建議把當時未成形的連儂牆中的便利貼，全數搬到附近兩三分鐘路程的石角路連儂牆，一方面能保留連儂牆內容，另一個方面能不打擾民居。他更稱鄰近日出康城的臨時惠康位置是雖是24小時公眾通道，任何人都可以通過，但在公契上該仍是私人地方，並不能做這行為（設立連儂牆）。通道管理公司為港鐵，惟該地有任何清潔，維修費用是由居民、業主承擔，所以要也要聽取居民意見，取得平衡。就算要設立連儂牆，也要先向幾萬個居民進行投票或文件諮詢後，取得過半數後才進行。

連儂牆原先是希望貼在橫額上（將軍澳民生關注組社區主任陳展浚提供）

被問到在場有持盾牌警員，他則指警察只有在原地觀察，並沒有進行任何行動。惟對有沒有人報警表示不太清楚。他認為居民想表達意見是沒有任何問題，但不可以在私人地方進行。他更表示對此有擔憂：「日出康城現在沒有商場，居民大多會到臨時惠康購買日常用品。該地方人流較多，也包括老弱婦孺。如果連儂牆在此地，容易有爭拗、衝突和存在危險性，我害怕這些事會容易波及到附近居民。」

現場大部分時間都普遍和平（將軍澳民生關注組社區主任陳展浚提供）

將軍澳民生關注組社區主任陳展浚則表示，是次連儂牆一事是由組織和居民自發設立，原意是讓一眾街坊表達意見。「有居民問我可不可以寫支持警察，我都和他說歡迎不同的意見。」他表示，本來並沒有打算讓居民把便利貼貼在牆上。他們提供了兩張橫額予居民貼上和在收集完成後，當晚把橫額帶離現場，後貼至石角路連儂牆。惟現場因有一班居民不滿，到場破壞橫額，使有部分居民開始貼在牆上，終形成長約70米的連儂牆。他更表示：「石角路連儂牆距離康城也有一段距離，加上位置偏僻，人流並不多。」

陳展浚指石角路連儂牆偏僻，更有外來人士會進入把連儂牆上的紙撕走（將軍澳民生關注組社區主任陳展浚提供）

對於該地為私人地方，他則認為此處為公共空間，但位於屋苑範圍，不應該讓港鐵管理，應該由業主委員會中選出的居民代表管理。對於張美雄說：「就算要設立連儂牆，也要先向幾萬個居民進行投票或文件諮詢後，取得過半數後才進行。」

他則回應，覺得張美雄有雙重標準。「當他在同一條天橋，搞簽名，搞問卷，搞業主委員會那時，他有沒有做過民調？」他又稱其實當時現場大部分時間都和平，惟在六點左右曾有一班人在現場發生口角和有小型肢體上接觸，但其後也散去。只有零星人士吵，在場居民普遍也沒有理會他們，繼續貼紙。