聽障少年Youtuber發音差被同學嘲笑　自費配助聽器助重拾七成聽力

自政府在2019年一月時的「供助聽器及驗配服務」招標失敗後，聽障兒童配助聽器問題再次受到關注。過往政府外判承辦商去處理聽障兒童配的助聽器，雖然輪候時間相對短，但其實承辦商因受到政府的標準限制，只能提供幾款政府規限的助聽器予適齡兒童，以致聽障兒童未必能享用到最適合的助聽器。有見及此，有機構舉辦了一個聽障青年分享會和兒童聽力講座，令更多人了解聽障兒童配備助聽器的現況。 攝影：曾鳳婷

根據香港統計處公佈數字，2017年出生人數為5.6萬人，在一千名初生嬰兒中平均就有1-2個是有聽障，每年大約會有80名初生嬰兒有這個問題。而明年升中四，在youtube開設頻道的少年Youtuber梓朗天生重度聽力障礙，他曾經使用過政府所提供的助聽器。但在政府資助的助聽器每三年至五年才可以更換一次，而且都只是提供較基本／初階的款式，所以對於天生重度聽力障礙的梓朗來說並不適合。看到這個情況，父母決定自行帶他去聽力中心，自費配一副適合他的助聽器。

助聽器種類甚多，惟政府只提供數款，使部分聽障人士需要自費購買適合自己的助聽器。

覺得自己像被泡泡包住

其實，梓朗一直都覺得自己和別人無差距，直至中三才發現自己異於常人。「班上有些同學突然講一些話題，全班一齊笑，唯獨我一個不知道發生什麼事。」他形容這件事令他覺得自己像被泡泡包住，心裡難過極了，「有時同學喺我後面講嘢，我會因為聽唔到而無即時反應，比佢哋覺得我唔禮貌。」除此之外，就讀主流學校的梓朗也因在課堂上不能清楚聽到老師說話，往往要向鄰近同學了解課題內容，令同學感到不耐煩。

梓朗過往曾因在YouTube上的英文讀音不準，被網民和同學嘲笑、模仿，其後一年不敢為影片配上旁白，以背景音樂代替。

梓朗表示以往只聽到正常人的三四成，自去年換了新型助聽器，情況才得以改善。「以前學鋼琴，要死記啲音符，以為自己彈好咗嗰音，帶咗新助聽器之後先知，原來自己有啲位一直都喺彈錯，依家就可以彈番啱。」他表示，現在有正常人的七成聽力和聽到高音頻，餘下的三成要靠猜和口型來協助。在父母和朋友的支持下，他重拾自信，更勉勵同路人：「如果我能做到，你也一定可以做到！」

梓朗在影片中解釋聽障人士的困難，希望讓更多人了解他們。

嬰兒配助聽器的黃金時期：零至6個月大

聽力口語治療師楊月瑩認為，越早配有助聽器，對小朋友的日後發展更佳，能儘早為他們提供訓練。她表示，配了助聽器後並不代表事情就此完結。助聽器不像眼鏡，只要度數對了，就可以100%看清楚，但助聽器只是輔助工具，小朋友要時間去適應和練習。她指出，現在聽障人士取得助聽器的時間普遍較長。「在『供助聽器及驗配服務』流標後，兒童要等比之前多半年，變相使訓練時間延後。」

政府應提供更多的跟進檢查予低齡聽障兒童

她續說，取得助聽器後更要去調節，調節又要輪侯一段時間，而且調節不會是一次，要多次調節，待調節完成後才可以開始訓練。她覺得現在政府為已確診的兒童只安排一年一次的跟進服務是不足。「嬰兒在長大過程中存在許多變數，應在生長期安排更多檢查，如三個月或半年一次，待他們穩定後才變回一年一次較佳。」

「其實家長在聽障子女中擔負一個十分重要的角色。」楊月瑩指出如訓練有家長配合，成果會較好。

助聽器輪候時間長​ 款式不合時宜

註冊臨場聽力學家甘炳基認為，聽障兒童等候斷診和配助聽器的時間太長。「若政府能提供一條龍服務就更好，使他們（聽障兒童）能儘快取得助聽器。」甘炳基指出，政府在篩查測試中做得很好，但欠缺跟進服務。確診聽障的兒童要到不同的政府部門跟進問題，如一開始的篩查測試是由醫院進行，要進一步的檢查就要去健康院，期間要去不同地方進行檢查，最後配助聽器則交由教育局安排。「每個部門來來回回，會花費很多時間，到他們取得助聽器時，早已超過黃金時間，使他們日後要追（學習方面）比較辛苦。」他同時提到，政府現時提供的助聽器不合時宜，只提供數種助聽器，且型號相對舊，使他們（聽障兒童）沒有其他選擇。「我建議政府可以以資助方式去幫助他們，就好像長者的醫療券，他們可以使用券去選購適合自己的助聽器。」