【將軍澳遊行】在無街之城上街　天橋貫穿　說不出的商場名字

反對《逃犯條例》修訂風波持續，市民發起的遊行在各區遍地開花，除了強調反修例、撤回暴動定性、成立獨立調查委員會等五大訴求外，亦會加入各區的社區議題。今日將有遊行的將軍澳，有着「無街之城」、「天橋之城」的稱號，其最大的特色是區內有多個大型私人商場，並被多條天橋連接起來，令居民過着「離地」生活。不過，即使現時的將軍澳有如私人商場圍城，但有城市研究者表示，區內的商場進化史始於屋邨商場，而一切亦與先天規劃有關。 攝影：鄧詠中

規劃造就大型發展商投地

要了解將軍澳的商場進化史，城市研究者何尚衡說，一切要從將軍澳的規劃說起。港英政府自80年代開始填海、規劃將軍澳區，最初將整個將軍澳劃分成市中心、坑口、寶琳及翠林三個區域發展，每個區都是之間的連接不算緊密，加上路闊地大，宛如一個個島，故何指將軍澳的發展規模較巨型，有能力投得地皮的都是大型發展商。

將軍澳站連接popcorn商場。

政府在規劃將軍澳時，汲取荃灣、沙田等第一代新市鎮的經驗，設計時以交通、馬路為首要考慮。「你會看到它的骨幹是鐵路，道路以車路為優先，從天上俯瞰下來，可能好似一幅畫，但就未有理會行人的感受，過路要行好遠。」這種不人性化的設計，亦影響到街上的商業活動，和深水埗、旺角等舊區不同，將軍澳的街道、地面至今都沒有太多地舖，「沒有street life（街頭生活），居民就未必未必會在地上閒逛。」說罷，何尚衡打趣地說了一個例子解釋：「有人說過，去問將軍澳人這條街叫甚麼名字，十個人有九個都可能不知道，剩下一個能解答的人是的士司機。」

不少商場都以天橋連接，地舖較少。

「無街之城」 天橋把商場連接

先天規劃問題導致「無街之城」的出現，加上發展商習慣規劃物業下方設有商場的發展項目，原本在街頭進行的活動被內化，變成在商場內進行，當發展商以天橋把向個商場連接起來，居民的街頭生活亦被升高至天橋。何尚衡直指，這無疑是改變了人的活動生態，亦令他產生了疑問：「傳統地舖租金會比一、三樓的舖租貴，但將軍澳商場內、天橋附近的舖租會不會比較高呢？」

東港城是區內較早期的私人屋苑商場。

八佰伴曾進駐屋邨商場

縱然現在的將軍澳有如私人商場圍城，但發展之初，區內首先落成的是房委會的屋邨商場。何尚衡指最早於80年代末，將軍澳的寶琳商場、翠琳商場已落成，而1993年落成的厚德商場（現稱TKO Gateway），更是區內較大型、特別的屋邨商場。「一個屋邨商場當年有八佰伴進駐，也是相當震撼的事。」他又指，連接厚德商場東西翼的天橋，設計零感取自佛羅倫斯的老橋，橋上設有商舖是香港較少見的做法，而1998年的落成的尚德商場內設「子彈𨋢」在屋邨商場中亦是少見。

要了解將軍澳的商場進化史，城市研究者何尚衡說，一切要從將軍澳的規劃說起。

直至90年代中期，將軍澳始有東港城、新都城等私人商場落成，但說到這區予人的商場圍城形象，何尚衡指主要是由將軍澳中心、將軍澳廣場、君薈坊（現稱Popcorn 2）等千禧年代落成私人商場塑造而成：「因為將軍澳綫在2000年代初啟用，而這些商場就建在地鐵站旁，所以很多人乘地鐵到將軍澳，在這些商場內購物，就留下了這樣的印象。」

區內商場類型相似，亦是令將軍澳被垢病的原因之一。90年代落成的商場裝潢多採取古典、西式設計，使商場看上去更高級，但這些啟用以久的商場逐步翻新，採取近年流行的簡約、流線型設計，令各個商場看上去漸趨一式一樣，難以令人留下印象，「領展於2003年接手部分房委會的百多個商場後，逐個商場作資產提升，令大家有感很多商場都在翻新。」何尚衡說，租金上升亦趕走了小店，令商場店舖漸變成連鎖、名店的原因之一。

將軍澳的商場設計被批一式一樣，而且均是大商戶進駐。

不同檔次商場難以連接

他又指，沙田同樣有大型商場新城市中心，但普遍人不會覺得沙田的情況和將軍澳一樣。「因為新城市旁邊會有沙田中心、沙田廣場、希爾頓中心、偉華中心這些較小型的商場，而再走遠一點，可以走到瀝源邨的屋邨商場。這些檔次不一樣的商場能給人多一點選擇。」即使將軍澳亦有較小型的商場，他指亦因道路規劃的問題，令不同檔次的商場難以連接。

近十年有酒店在將軍澳落成，令區內引來不少遊客。

「香港很有趣，很多議員到哪裏都會爭取行人路上蓋，彷似人一定要走在『瓦遮頭』下，所以有些人或會說，將軍澳這天橋之城好像最乎合香港人的需要。」何尚衡說。問到會否想住在將軍澳，他忙道不想，坦言沒有街頭生活的將軍澳缺乏想像力，而現況亦難以改善，「說實在的，要修正一個規劃相當困難。」說罷，他續道：「所以公、私營房屋的平衡很重要，公營房屋有助把人的生活帶回街道上。」