【交通問題】大學站已關閉半個月影響交通　沙田地區人士見運輸署

受示威活動影響，全港多區出現了不同的交通改動，沙田區亦不例外。因應港鐵大學站仍需關閉，九巴亦暫停了來往大學站和富安花園的289K線服務。一眾馬鞍山居民無法到大學站轉乘前往大埔、北區及科學園等地的巴士，上班上學也受到影響。一班沙田區現任和候任區議員，昨日（28日）與運輸署代表會面，希望制定一些臨時安排，同時商討現時馬鞍山各巴士及小巴路線的改進方案。

昨日多名沙田區現任和候任區議員等與運輸署見面。（「Osman Cheng 鄭仲恒」FB圖片）

昨日多名沙田區現任和候任區議員包括麥潤培、鍾禮謙、許立燊、鄭仲恒等與運輸署見面，就區內的交通安排提出了不少建議。其中提出了要求87K和87S小巴盡快回復循環線服務，並途經科學園；為274p、274s、286c等多條巴士線增加服務；研究增加來往將軍澳至馬鞍山、由烏溪沙開出至北區元天屯等的巴士線，以及要求保留來往烏溪沙至大埔的船運等等。

候任區議員鄭仲恒指，因應港鐵大學站關閉，沙田區一帶的交通也有受阻，其中以前往大埔、北區方向的路線最受影響。因此他們連同過去留意到的交通配套問題，將相關的建議一併列出，希望運輸署能加以考慮。他表示，昨日所見署方只表示「會跟進」，未能即時絡予實際答覆。

地區人士希望289K線能早日回復正常。（ 「Osman Cheng 鄭仲恒」FB圖片）

除此之外，鄭仲恒與另一候任區議員陳珮明及現任區議員容溟舟，早前亦九巴暫停289K線服務去信運輸署。容溟舟指，街坊雖然理解大學站需要時間修復，但現時如要由馬鞍山前往科學園，需兜大圈先乘車到大圍再轉駁其他交通。他表示，如此安排對居民十分不便，因此希望289K線能早日重開，亦希望署方能彷效臨時路線274S，開設巴士路線行經大水坑及寧泰路一帶，以解決居民燃眉之急。