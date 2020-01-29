【跳出框框】失聰殘障無阻追夢　超能量舞者教天水圍婦女跳街舞

隨着強烈的節奏響起，天水圍體育館舞蹈室內，數十人一同跟着音樂的律動舞動身體。這數十人之中，有頭髮斑白的女士，也有坐在輪椅上的行動不便人士。他們未必是最靈活的導師和學員，但每一下的舉手投足，旁人看着都充滿力量。 這天下午，一自天水圍的婦女，在由殘疾人士組成的外國星級街舞團「ILL-Abilities」帶領下，做出不同的舞蹈動作。眼前的組合，看起來屬於弱勢一方，但在hip-hop的世界，主張非主流，展現反叛。舞蹈室內的成員散發一種超能量、跳出框框和挑戰自我的活力。

（左起）Kujo、Luca和Redo三人是「ILL-Abilities」（超能量街舞團）的成員，近日來到香港並走入天水圍，教導一班婦女學跳街舞。（呂諾君攝）

在2007年組成的「ILL-Abilities」（超能量街舞團），集合了七名來自不同城市的霹靂舞者，他們各自都在舞壇中佔一席位。與其說他們的身體有甚麼不同，不如說他們各自有甚麼能力。來自美國的Kujo，自出生以來右耳完全失聰，左耳亦因頭部受傷等問題，聽力日漸減退，但他能依靠着矇矓的音樂聲掌握節拍，做出倒立等的高難度動作；來自荷蘭的Redo，天生缺少了肘關節、右臀部、數隻手指，右腿和右臂比常人短，也要戴上義肢走路。不過，除了能將街舞跳得揮灑自如，足球、籃球、柔道等都難不到他。

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「ILL-Abilities」不負面 以「超能量」感動觀眾

「『ILL-Abilities』是個有玩味的字，通常『disability』（傷殘）和『ill』都是負面的，但在hip-hop的世界裏，看起來壞的事也可變成正能量。所以，我們隊伍看似是有缺陷的，但我們想告訴大家，其實這樣也可以有驚人、不可思議的能力。」來自加拿大的團長Luca，本着這樣的理念創立舞團。他患有先天性多發性關節攣縮症（Arthrogryposis），平日要以拐杖輔助行動，但站上舞台，則可以借助拐杖將身體騰空，凌空轉動、搖擺，「除了比賽外，我們更想透過表演傳遞一個訊息，希望我們的觀眾在生活中發揮最大潛能。沒有藉口，也沒有限制。」

今年35歲的Luca指，自十多年前在學校接觸街舞後，一試便已愛上。之後他並沒上過甚麼專業課程，只靠在不同的隊員之間，自學和自創出獨有舞步。對Luca而言，街舞是他的整個世界，是逃離身體樊籠的一個出口，過往他曾因身體障礙而質疑自己，惟獨是街舞，給了他不少信心，「這（街舞）大概是我見過最酷的事了......舞蹈動作和音樂之間那種力量和聯繫，令我覺得是我可以立即做到的事。而站上舞台表演，與觀眾互動和他們的激情，也是令我印象最深的事。」

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到訪25個國家和城市 首次走入天水圍

「雖然過往我也有以個人身份去做一些勵志演說，但以一個組合來推廣，效果肯定更好。」Luca與另外六名隊員，各自在不同場合相知相遇，最後都被他成功拉攏加入團隊。十多年來，他們專注於教導於身心有障礙的人士，也到過25個國家和城市，為年輕人和跳舞導師舉行過百個工作坊和表演。近日他們第二次來到香港，除了會有公開演出，也參與了由香港藝術節和香港賽馬會慈善信託基金聯合主辦、「無限亮」項目之一的工作坊，其中Luca、Kujo和Redo三人首次走入天水圍，負責教婦女學跳街舞，「我們十分期待，因為這個活動與教年輕人截然不同。跟我們合作的香港導師也很好，我們認為他們隨時都能接手！」

今年26歲的Ken，是工作坊的導師之一。他過去也是大學舞蹈學會的成員，平日教跳舞也以年輕人為主，認為教主婦跳舞，最重要是營造開心的氣氛，「雖然呢班姨姨可能5、60歲，唔似後生仔咁剛勁有力，但有時反而跳得更放，冇咁拘謹嘅時候，比後生仔更快投入、更加樂於享受呢件事。」

社區中心無街舞班 參加者：試完之後好開心

在「ILL-Abilities」三人和Ken的帶領下，一班天水圍區的婦女在舞蹈室內跳起街舞。他們時而舉手，時而踢腳，每當完成動作又會互相鼓勵拍掌，氣氛熱烈。其中主婦Jenny在導師播完歌曲《call me maybe》後，主動要求要再跳一次。她表示，過往參加過不少社區中心的舞蹈班，跳過社交舞、土風舞、健體舞，但就從沒跳過街舞，「最初一聽到話要跳街舞，我就話我唔得呀人哋嗰啲咁快咁勁，但試完之後好開心。」她表示，導師們循序漸進，較簡單的舞步很易就能跟上，也十分期待完成工作坊後，能有機會到舞台上表演。

另一名參加者Elaine，因身患脊髓肌肉萎縮症自小已要坐輪椅。她透露，現時日常生活不能自理，要靠外傭照顧，而過往只在電視、電影中見過街舞，從沒想過自己也能參與。採訪當日見她跟隨導師們轉圈、前行後退，即使身為自強協會的執委，她也不禁慨嘆：「好得意！佢哋好正面、好犀利，身體咁樣都可以跳。」她又認為，超能量街舞團的三人啟發了她，日後不要局限自己，可以嘗試更多不同的事。