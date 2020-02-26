【財政預算案】放無薪假情況普遍　職工盟：預算案救市不救打工仔

財政司司長陳茂波今（26日）公佈2020-2021年度《財政預算案》，提出多項措施，包括向18歲以上人士派發一萬元、「中小企融資擔保計劃」推百分之百擔保特惠低息貸款等。職工盟主席吳敏兒指疫情下僱員被迫放無薪假情況十分普遍，但預算案未有針對打工仔的困境對症下藥，批評措施是「只救市，不救打工仔」。

拒設「緊急失業救濟金」 無對症下藥

吳敏兒歡迎政府派發一萬元，但認為預算案的措施未能對症下藥。她指，職工盟早前建議政府就因疫情而面臨困境的打工仔設置緊急失業救濟金，可惜不獲政府接納。「在疫情下，不少打工仔被要求放無薪假、減薪，甚至被裁員，但政府早前公布的300億抗疫基金並沒有支援這些打工仔」。

另一方面，她又認為財政預算案「保就業」，卻沒有創造就業，「現時社會氣氛差，政府應要創造希望，協助部份行業創造就業職位，例如清潔等等。」

促政府助供三個月強積金

此外，吳敏兒指財政預算案「撐企業」，是「只救市、救商界，唔係救打工仔」。她指「中小企融資擔保計劃」推百分之百擔保特惠低息貸款，是協助企業，但卻沒有提供誘因，防止企業裁員，例如政府可協助供3個月強積金。「商界同企業固然滿意措施，但打工仔受惠的，則不夠9%，打工仔當然不滿意」。

她認為政府向18歲以上人士派發一萬元不能視作是支援打工仔的一部分，「政府要還富於民，派一萬元是民生所需，全民都要有，但都應該要針對打工仔，對症下藥協助打工仔渡過難關」。

疫情下零售業步入寒冬，職工盟批評預算案並無針對性措施。 (資料圖片)

零售業寒冬 批暑假派錢太遲

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞亦認為財政預算案對打工仔的支援「完全不到位」。她指，現時打工仔所面臨的環境相當危急，以零售業為例，「很多人自農曆新年後已經無工開，連底薪都冇；又有人被迫放無薪假，呢段時間係最慘。但政府的措施回應唔夠快。」

陳茂波指，目標於暑假開始發放一萬元。張麗霞批評回應太慢，「現時打工仔需要的是即時支援，暑假先派已經太遲，點解回饋要咁慢？政府有創新科技局，搞網上申請冇理由要咁耐，係有冇心派嘅問題」。張指，有工人在得知可以收一萬元後感到高興，但不久即擔心，「實好多條件啦」、「死咗都未必收到」。

張麗霞認為，政府如要幫助打工仔，除了要在薪金上予以支援外，亦要有措施控制物價。 （資料圖片/賴雯心攝）

批政府無控制物價

張麗霞認為，政府如要幫助打工仔，除了要在薪金上予以支援外，亦要有措施控制物價。她指，沙士期間，物價回落，但現時物價非但沒有下跌，反而上升，對打工仔造成兩三倍多的壓力。「都要歸咎政府嘅不作為，冇就疫情做嘢，企業需要向外採購防疫物資，造成不必要的恐慌，搶口罩、物資，令物價沒有回落。這一切都係因為政府無能的表現」。她批評現時財政預算案措施「啲藥落唔到打工仔」。