【垃圾圍城】大圍菜檔膠箱層層疊　區議員勸喻反被恐嚇

菜檔和街市違規擺賣、垃圾阻街等問題時有發生，不過在大圍金輝花園外，情況誇張之餘，更有商戶對作出勸喻的區議員惡言相向。早前有市民反映，指該處有大量發泡膠箱如「層層疊」般堆積，令行人通道十分擠逼，同時亦影響環境衞生。區議員表示，曾就該處店舖違規擺賣及垃圾堆積的問題呼籲商戶改善，卻被對方恐嚇「信唔信我搵人打你」；她認為商戶做生意之餘亦應顧及街坊安全，而食環署應加強執法，令行人通道重回暢通。

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毗鄰大圍街市的美田路金輝花園地下，有至少五間售賣蔬果、鮮肉的店舖，包括連鎖蔬菜店「家農優質果菜」，平日不少居民都會前往買餸。「家農蔬果批發專門店有限公司」被指與建華集團關係密切，過去有多間分店因持續大聲播放叫賣錄音、對附近居民造成噪音煩擾而被檢控。而近日該處多間店舖均被指將雜物和貨物放出行人道，引起街坊不滿。

沙田區區議員吳定霖指，平日該處路面常有大量發泡膠箱堆積，到了晚上情況更加誇張，除了膠箱會疊高至比成人還高的高度，亦有數百箱貨物「擺過夜」。她形容，商戶猶如將街道當成「迷你倉」，情況無法無天，「佢哋擺啲嘢出嚟，加埋平日又多人行，我哋試過喺度放個籃球，發現根本碌唔過！」吳定霖表示，曾就事件多次聯絡過警方、食環署等不同政府部門，惟均未見改善；而早前她曾與助理一同勸喻商戶，希望對方盡其責任減少阻街情況，未料卻被對方手持鐵勾以惡言相對，「佢用個鐵勾一路敲住欄杆，一路恐嚇話信唔信佢搵人打我哋！」

記者採訪當日，起初只見金輝花園美田路對開的行人路上堆積了數十個發泡膠箱，期間行人甚多、環境十分擠擁，輪椅人士前進時就更加困難。其後有店員發現有記者拍照和議員在場，立即走出門將大部分的膠箱拉回舖內。

吳定霖續指，不時有輪椅人士途經該處時被雜物阻塞不能通過，亦有孕婦曾在該處跌到，「唔係話唔畀大家做生意，但係要守規矩地做。」她又指，食環署解釋執法「有困難」，惟她認為根據法例，食環署如遇違規擺賣可沒收相關貨物，「淨係票控佢，佢咁好生意，1500（元）每日佢照畀就得，但你日日搬走佢啲貨就唔同講法啦。」吳稱，早前已將議題呈交到區議會討論，認為食環署可參考灣仔區就阻街問題成立專責小組的做法，針對性地作出執法行動，以收阻嚇之效。她指會一直跟進事件，直至情況有所改善。

食環署發言人回覆查詢時表示，該署十分關注大圍美田路一帶店鋪雜物阻街問題，除加強該處街道潔淨服務外，亦會採取不同策略，包括定點巡查及突擊執法行動，並聯同其他政府部門進行跨部門聯合行動，以改善有關地點的街道管理情況。若發現有店鋪將貨物擺放在行人路上妨礙街道清掃工作或非法擺賣，該署人員會向有關店鋪負責人發出警告，如警告無效，便會提出檢控。

發言人指，根據記錄，該署在本年四月至今於上址及附近一帶就公眾地方擺放物品造成的阻街問題共接獲53宗投訴，另外共發出59張定額罰款通知書、162張「移走障礙物通知書」、檢走100件物品及作出2宗票控。而在接獲轉介後，該署隨即派員到大圍美田路一帶巡查，期間並無發現有店鋪在公眾地方擺放物品的情況。雖然如此，職員已經向有關店鋪的負責人及員工發出口頭警告，提醒他們不可在公眾地方擺放雜物，否則會被檢控。