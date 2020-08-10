工程師稱土瓜灣天橋罅隙非沉降造成　促進行加固工程補救

近日，有市民發現已使用了近40年的東九龍行車天橋，在土瓜灣浙江街一段的駁口位出現較闊罅隙，並有「移位」的情況出現，令人憂慮安全問題。 《香港01》記者今日（10日）到現場觀察，並就有關橋身罅隙問題向工程師查詢，工程師認為，發生這種情況未必與早前沙中線工程造成的沉降有關，但若繼續放置不管的話，日後有可能導致交通意外發生。該區區議員則表示，得悉事情後，將要求在區議會召開特別交通會議，向相關部門查詢及要求當局向公眾交代。

記者今日下午2時實地視察，發現涉事天橋位置附近有作升降用途的工程車停泊。過了一段時間，亦有兩至三名身穿反光衣的工人，以及疑似工程師的人員觀察天橋出現駁口位的罅隙，相信是打算檢查涉事位置。

工程師指涉事天橋無傾斜及下沉迹象

工程師鍾國輝認為，現場造成駁口位的罅隙與沉降無關，相信暫時不會影響橋的結構。他指橋的工程大多以接駁組成，不同承建商的造工不一，故橋中有接駁位是正常的。他又指，上述位置是預留給橋身收縮及膨脹，「政府工程下所建造的橋，地基十分深，通常會打到石層。一般的工程如沙中線及建樓打樁，普遍都難以影響到橋的基底」。中科興業董事總經理潘焯鴻同樣認為，該位置並非受沉降影響，「如果真的是沉降，天橋理應會有傾斜及往下沉的現象出現（大多數是縱向出現問題才是和沉降有關），故相信今次和沉降沒有直接關係」。

接駁位拉力出現問題 若不加固憂引發嚴重交通意外

惟潘焯鴻表示，若現時不好好注意該位置，可能會使其行車安全受到莫大影響。他解釋，該位置是一個伸縮縫（即是把接口罅隙拉着的東西），「伸縮縫是一種proprietary product（專有的產品），所以在設計上及使用上有所規限。而現在看來駁口位的罅隙闊度是多於原先預先設計」，即現在橋的接駁位拉力出現問題。

他續指，「若該位置超出了可承受的力度，會嚴重影響天橋行車安全，因為這樣會使道路有東西凸起，這種東西未必很鋒利，但足以劃破輪胎。例如在該路段，有重型車輛經過，被劃破輪胎，便很容易造成車輛失事，繼而造成交通意外」。他又指出，過往屯門公路曾試過因同樣的情況，而發生過嚴重的交通意外。

故此，潘焯鴻認為路政署應要向公眾交代為何涉事位置會出現拉力問題，「到底是當初工程上的施工問題、設計上的問題，還是其他原因？」他建議，若想在現階段解決問題，難度並不大，「工程不需要在橋上進行，在晚上也能做，只要在橋底用鋼扣進行加固即可」。

土瓜灣南區區議員李軒朗表示，會就此事在區議會加開一個特別交通會議來討論這個問題，會中亦會要求署方交代，「無論署方的解釋是說橋是正常，還是老化也好，也希望大家能就相關問題討論一下，做一些相關措施，令市民及駕駛人士安心」。

路政署：伸縮縫間距沒有超出設計標準

路政署回覆查詢時表示，署方負責公共道路及附屬設施的維修保養，如巡查發現或接獲報告指路面或附屬道路設施有破損，會適時安排維修，以確保道路使用者安全。高架道路的橋樑結構設有伸縮縫，橋樑結構會因氣溫變化而伸長或縮短，伸縮縫的設計均已考慮預計的伸縮情況。就位於九龍城道近浙江街的東九龍走廊天橋伸縮縫（expansion joint）問題，署方曾於今年4月進行定期巡查，確定道路狀況良好，伸縮縫亦沒有異常。

署方於8月7日曾派員到現場檢查有關伸縮縫，並量度伸縮縫的實際展開距離，再次確定伸縮縫沒有異常情況。有關伸縮縫設計可容許的移動空間約為半米，路政署人員當日量度伸縮縫的數據顯示現有間距約200多毫米。因此伸縮縫現有間距正常，沒有超出設計標準，天橋結構完整安全。此外，署方今年3月曾為上述伸縮縫範圍的雨水渠管加裝雨水盤，工程亦已於當月完成，署方其後並沒有在該處進行其他工程。