屯門私煙數量為18區之冠　區議員促當局加強執法

近年屯門一帶水域淪為走私「重災區」。不同種類的走私貨品數字在區內均以倍數增長，當中以走私私煙的上升幅度最多。屯門區議員巫堃泰表示，屯門一帶水域走私情況嚴重，當中私煙零售點更深入屯門社區和屋邨，促政府相關部門加強執法。

屯門成「走私物流中心」 走私貨品均有上升趨勢

巫堃泰形容屯門為「走私物流中心」，而現時區內的走私活動以水路為主，通常在沙洲以南海岸公園及第三條跑道一帶水域西南方一帶。巫堃泰相信未被緝獲的數字或許會更多。他過去數星期曾在山上視察沙洲、龍鼓灘一帶海域，發現之前走私艇船在黃昏時間已經開始出現，惟在傳媒揭發，便改至日落時分，天開始變黑才出現。

根據海關提供給屯門區議會的文件可見，2019年屯門區緝獲私煙數量為191萬支，但在今年的1至8月中己有1055萬支，屯門8個月的數量為去年全年的5.5倍。其他類型如食物、奶粉、個人護理物品、貴價衣服及家庭用品都大幅度地上升，情況令人擔憂。當中的私煙問是尤其嚴重，在2019年時，在屯門區內儲存、分銷及販賣私煙的數目為108萬支，但在今年1月至9日則有1138萬支，共上升了10倍。

疫情使走私變得嚴重

巫堃泰認為疫情使走私情況變得更為嚴重，跨國犯罪只會更多。「走私貨物的情況一直都有，而需求一直都在。過往不法分子多為帶貨為主，但封關後，這個方法不可行。他們要使用水路或貨櫃形式去做，但這種方法比較高危，亦容易被緝獲，所以在緝獲數字上大幅上升。」他又提到鄰近的澳門亦有類似情況，澳門今年首季緝獲的私煙數量，為去年全年的三成多。可見走私和疫情下封關是有所關連。加上，屯門地理位置鄰近珠江三角洲，亦有不少棕地，這類型的地方少人管和地政也少執法，變相成為了走私貨物的儲存倉庫。巫堃泰指，早前被發現的走私倉庫都在類似的地方。

巫堃泰認為疫情使走私情況變得更為嚴重，跨國犯罪只會更多。（鄭子峰攝）

私煙混入「白牌煙」 零售點殺入屯門社區

除了走私問題日益嚴重外，巫堃泰指在屯門一些地方，如屋邨商場、士多等地，都成為了私煙零售點。過去日子，他曾派人於屯門多個分區偵查，最終發現有最少有11 間商戶有銷售「白牌煙」。「白牌煙」為非主要牌子的香煙品牌，其零售點散布區內中心地帶，包括在屯門良景、田景、寶田、屯門市中心、新墟、何福堂、置樂、青海圍、屯門工廠區和山景一帶。

「白牌煙」的售價普遍在38－41元，而香港政府徵煙稅為每支1.9元，即一盒徵稅38元。一盒「白牌煙」售價和一盒香煙稅收差不多。雖然大部分「白牌煙」盒上都有列明來源如香港、南韓和阿聯酋等，惟並沒有辦法考證出處真偽，故其來源及成份依舊不明，更可能會對市民的身體造成威脅。巫堃泰懷疑這些「白牌煙」是用於洗黑錢或是「撈貨」，因為走私煙避過稅項，才能以低廉價格出售。

此外，私煙亦深入屯門社區，在屋邨附近並不難發現俗稱「點心紙」的私煙的宣傳單張，若買家透過「點心紙」去買，更能以低於在零售點的價格購得。這些宣傳單張更會以洗樓形式派到家家戶戶門前。巫堃泰指近數個月來接獲不少居民投訴其住所的郵箱及鐵閘不時收到有關出售私煙的宣傳單張，居民更親眼目擊居苑附近常有私煙車隊送貨。

就走私事件，巫堃泰指，過往曾在區議會邀請海關彷效警方，讓區議員參觀日常海上巡邏及偵查作聯合行動，惟方案獲海關拒絕。他又曾在會上促當局加強打擊走私和跟進「白牌煙」問題，但海關、警方、房屋署只使用書面回覆，巫堃泰認為他們的答覆「模棱兩可」。

他指出，海關既持有完稅的香煙資料，建議他們可以從已登記的香煙入口商入手作調查，在他們的倉庫進行點數工作，看看他們有多少貨和實際持有的相不相乎。他又會在明（18日）屯門區議會中，邀請警方參照西貢區議會過往做法（到布袋澳進行聯合行動），即讓區議員參觀屯門區內日常海上巡邏。