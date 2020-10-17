淘大業委選舉｜G座選舉出席業主不足兩成　管理處再次宣布流會

九龍灣淘大花園共4期19座大廈，今年業主委員會換屆，年初陸續進行改選，惟1期G座爆出選舉糾紛而流會。其後新冠肺炎疫情肆虐，管理公司將其餘座數的選舉押後。近期疫情稍為緩和，業委會選舉終於重啟，昨晚（16日）為1期G座的重選，但因為出席會議的業主並不足夠法定20%業權份數，管理公司唯有再次宣布流會，這意味着G座選舉要再另覓時間舉行。 今明兩日，淘大花園管理公司將繼續為2期及3期共9座大廈舉行業委會選舉，「淘大關注組」在facebook專頁發文呼籲業主投票。

昨晚（16日）為1期G座的重選，但因為出席會議的業主並不足夠法定20%業權份數，管理公司唯有再次宣布流會。（資料圖片）

事隔9個月，昨晚（16日）淘大花園管理公司再為1期G座舉行業委會選舉，惟出席會議的業主並不足夠法定20%業權份數，管理公司再次宣布流會，這亦意味G座選舉要再另覓時間舉行。

Ｇ座要至少53戶業主 方符合20%業權份數要求

「淘大關注組」成員KS表示，大廈公契規定業委會選舉會議須有該座大廈至少20%業權份數通過才有效，如不足法定業權份數，管理公司會宣布流會。如要符合這項要求，G座要有至少53戶業主出席會議或遞交授權票。然而，昨晚G座業委選舉有30名業主親自出席會議，另收到13戶授權票，合共只有43戶，仍需要多10戶業主出席才達到足夠的法定業權份數。

今明兩日舉行2期及3期業委會選舉 關注組呼籲業主出席

「淘大關注組」昨晚已在facebook專頁發文，呼籲星期六、日要更多人出席2期及3期的業委會選舉，亦有居民留言指要親身投票及監票。KS續指，2期的業委會選舉法定業權份數為52戶，3期為56戶，4期則為42戶。

每座選出2名業委 再互選聯會主席

淘大花園有4期19座大廈，總共有近5000個單位。根據淘大花園的業委會選舉規則，每座大廈有4名業委會代表，包括2名正選委員及2個增選委員，而只有2名正選委員擁有投票權。以1期共7座大廈為例，每座選出2名正選委員，即1期業委會共有14名委員，14人再互選正、副主席。各期的正、副主席會自動加入1期至4期的聯合的「淘大花園業主委員會聯會」，最後再選出聯會主席。

管理公司指，「淘大花園業主委員會聯會」是由各期業委會的主席及副主席組成，而主席及副主席均為居民選出的代表。同時，所有於聯會討論的事項均會交回各期所舉行的會議決定。