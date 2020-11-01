巴西龜殼遭鑽窿穿繩「放風」　動保人士批殘忍如同小孩手骨上打洞

虐龜事件停不了！繼兩年前的鉛筆插龜事件後，近日有網民發現有飼主將其龜隻的殼打洞，並穿上一條繩，平日用來散步「放龜」。上載照片的網民表示，涉事龜隻由一名婆婆飼養，她自覺這樣做是「為隻龜好，畀佢曬下太陽望下風景」，但拍照網民形容每次有人行經，龜隻都會驚慌至彈起，網民曾對婆婆好言相勸，教導正確養龜方法，但不獲理會。香港兩棲及爬蟲協會領養部形容，龜殼鑽窿做法殘忍，如同虐待動物。

有網民指有婆婆鑽穿龜殼穿繩方式飼養巴西龜。（香港龜友論壇(不准買賣!)網民Karki Poon圖片）

近日網上流傳數張巴西龜殼被打洞穿繩的照片，發帖者指經常看見涉事人士經常以此方法「放龜」，質疑龜隻「真係會開心咩」。照片引起網民譁然，有人大罵「痴線」，發帖者回應留言時表示，龜主是一名婆婆，聲稱婆婆自覺這樣是「為隻龜好，畀佢曬下太陽望下風景，但我想講有人行過佢都驚到彈起」，又形容該巴西龜「好似有少少蛀殼」，令人擔心該龜隻的健康狀況。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研（Victor）看過照片後表示，涉事龜隻為巴西龜，來自美國密西西比河，是本港常見的棄養龜種，平均壽命可達20至30多年，該雌性龜隻應約3至4歲以上。黃朗研指龜殼上的洞非常平整，有機會是用電鑽鑽出來，形容在龜殼鑽窿做法殘忍，「龜殼充滿神經同血管，鑽窿期間隻龜一定會強烈反抗，呢單擺明係虐待」。他解釋龜殼如同人的骨頭，「你帶小朋友出街驚佢走失，會唔會喺佢隻手骨度打窿綁繩？」

黃朗研又指該龜隻龜殼很乾，皮膚很皺，「應該好耐冇落水」，他指如定期替龜隻浸水及清潔，理應會脫甲，「有一格格已乾掉嘅白色層甲未甩，有機會是受細菌感染而角質化」，如積聚不脫落的層甲，亦會增加再度感染的風險，甚至發出異味，認為即使巴西龜需要接觸陽光，亦毋須強行將其龜殼打洞「放龜」。黃朗研認為，被打穿的龜殼已不可能再癒合，加上龜殼底部與龜肉相連，亦連接內臟，而打洞的地方亦非龜殼邊緣，「佢都打得幾入下」，他指雌性龜隻會定期排卵，在尾部生殖器附近打洞非常危險，如不小心「鑽穿粒蛋」後果不堪設想。

黃朗研指協會未曾接收過龜殼被打洞的龜隻，但他憶述曾接收一隻「跌爆殼」的龜，即使治療後新陳代謝也很慢，「成年都需要包住個傷口」，他呼籲該龜主應盡快帶龜隻看獸醫，希望傷口不要再惡化下去，「再爛落去好快死」。他提醒在龜殼打洞有機會觸犯第169章《防止殘酷虐待動物條例》，一經定罪可處罰20萬元及監禁3年。但他亦坦言政府在處理近年的虐待動物案件時，令大眾對其失去信心，「豪景花園咁多隻動物死咗，又唔起訴，早兩年鉛筆插龜事件，都係判囚3個月，咁要虐待到幾恐怖先可以判囚3年？刑罰不足，虐待動物案件只會陸續有嚟。」他促請政府認真跟進相關動物案件，並了解飼主背後的動機。