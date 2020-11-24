廢膠粒湧現愉景灣海　環保署撈獲2.6噸　膠粒來源未解

愉景灣二白灣今年中出現大批黑色塑膠粒，嚴重污染海洋環境。離島區議會昨（23日）舉行會議上討論有關問題。愉景灣區議員容詠嫦表示，懷疑膠粒來自附近的多用途仿真草球場「愉景北球場」，有環團更委託港大進行化驗，發現球場與沙灘上的膠粒相同，惟香港興業旗下的愉景灣管理公司一直予以否認，政府部門又未能查獲膠粒來源，擔心同類事件再度發生。

愉景灣二白灣在七月底湧現大量膠粒。（Plastic Free Seas Facebook轉發Col Sim Photography圖片）

事件始於今年7月底，愉景灣二白灣的海面、海床發現大量黑色塑膠粒，「無塑海洋」義工隨即連同海事處人員，利用篩、掃帚、細網等工具清理，在一星期間清理出超過兩噸黑色塑膠粒，更掘出一隻塞滿黑膠粒的蚌。環保團體擔心膠粒會影響鄰近的紅樹林生態，並隨時間分解成「微塑膠」污染食物鏈。

環保團體「無塑海洋」（Plastic Free Seas）早前委託香港大學環境地球化學及海洋學研究小組，交叉化驗二白灣及愉景北運動場的塑膠粒，並在9月公布結果，發現兩者相同，相信是球場上的塑膠填充物被大雨沖落雨水渠，繼而流出二白灣。

愉景灣服務管理公司：無證據膠粒來自愉景灣

不過，愉景灣服務管理公司回覆離島區議會的旅遊漁農、 環境衞生及氣候變化委員會文件中否認指控，指愉景北球場及二白灣的膠粒不論呎吋、形狀均不相同，球場並沒有出現膠粒突然大規模流失。而根據根據雨水渠圖，雨水渠會通往愉景北鐘樓旁的出水口，而非二白灣，經保養承辦商觀測後，出水口並沒發現膠粒有積聚；再加上海事處網頁提供的水流方向資料，認為沒有證據顯示二白灣沙灘的膠粒來自愉景北球場。

管理公司表示在得悉事件後，已增加雨水渠及球場周邊的清潔次數，並於球場旁的雨水渠加設金屬網。

海事處人員及義工合共清出2.6噸膠粒。（Plastic Free Seas Facebook專頁截圖）

康文署：試用有機物料替代膠粒

至於是否涉及康文署轄下球場，康文署發言人稱署方現時合共提供36個第三代人造草地球場，並在9月巡視近岸的第三代人造草地球場，確保隔篩設施運作正常，收集膠粒循環再用。署方正在青衣東北公園試行選用有機物料作為球場填充物，預計於2020年第4季完成，並會在考慮成本、耐用程度及表現後，考慮將來是否在新設施或翻新工程時採用。容詠嫦對康文署試改用有機物料代替膠粒表示歡迎，認為是一件好事。

康文署試用以有機物料代替膠粒，作為人造草場的填充物。（資料圖片／潘希橋攝）

區議員容詠嫦表示，自己數個月來不斷跟進問題，認為膠粒來自附近的「愉景北球場」，惟管理公司一直否認。她續指愉景灣由單一管理公司獨大，背後有大發展商撐腰，動輒就向反對者發律師信，有鑑於過去20多年和管理公司的交手經驗，認為「無謂將時間花喺佢身上」、「我應該做嘅事都做咗，唔係要即刻睇到結果，唔係要即刻拉人封艇。」她指自己已多次提出問題，希望環保署以及公司會對此有警覺性。

環保署：已清理2.6噸膠粒

環保署發言人指，今年7月29日接獲海事處通報有關事件後，隨即聯絡海事處、愉景灣管理公司及聯同志願者於翌日起多次清理岸灘上的黑色顆粒，並派員到現場巡查。當局在7次清理行動中，合共清理了約2.5噸黑色顆粒及海沙混合物。而署方抽取附近海水樣本化驗後，顯示水質並未受到影響。而署方於10月亦進行了1次清理行動，額外清理了約0.1噸黑色顆粒及海沙混合物，海灘情況已大致回復正常。