防疫抗疫基金│室內體能訓練場成漏網之魚　停業四個月不獲補貼

疫情持續多時，即使政府多次推出防疫抗疫基金支援各行各業，至今仍有漏網之魚。立法會財委會昨日（21日）通過政府第四輪防疫抗疫基金撥款申請，涉及款項64億元，然而，一些室內體能訓練場地行業按政府規定停業多時，卻一直未被納入申請計劃內，令場所負責人捉襟見肘。 一批經營室內體能訓練場地的東主，以「互動體能協會」名義，今日（22日）召開記者會，指室內體能訓練場地業務多元化，政府卻未能為他們的處所清晰定義，令他們申請不同的抗疫基金時一再碰壁，要求第四輪抗疫基金向他們提供援助。

在觀塘經營室內體能訓練場地的Dominic（左）表示，即使今年被逼停業四個多月，也希望盡量保住員工飯碗。（呂凝敏攝）

新冠肺炎持續肆虐，政府實施限聚令下，室內體能訓練場地都不能營業，至今業界已有四個多月無法做生意。而室內體能訓練場地佔地大，營運成本昂貴，業界卻指一直未能受惠於政府的防疫抗疫基金，即使立法會財委會昨日通過政府第四輪防疫抗疫基金撥款申請，業界仍然繼續成「漏網之魚」。多名經營室內體能訓練場地的東主，今日聯同西貢區議員方國珊及張美雄等人召開記者會，指疫情下停業多時，今年總計已損失共約1,800萬港元，他們曾嘗試申請不同的抗疫基金均被拒絕，令他們難以支撐下去。互動體能協會指，室內射擊運動同業在高峰期曾有20多間，鑑於租金昂貴，現時僅剩6間仍在經營，若無法支撐過今次疫情，整個行業便會在香港消失。

盼盡量保員工飯碗 趁停業更新場區及遊戲

在觀塘經營室內體能訓練場地的Dominic表示，即使今年被逼停業四個多月，也希望盡量保住員工飯碗，「呢度佔地4萬呎，因為場地租金先係最昂貴嘅經營成本」。另一名經營室內CQB場的東主Chan Ka Man亦指，疫情至今沒有解僱過一名員工，「我哋趁呢段時間更新一啲場區或遊戲，希望開返時可以追返個營業額」。經營室內射擊場的Man Tik則表示，即使他沒有解僱全職員工，但已沒有聘請任何兼職員工，「我哋高峰期有20個part time員工，頭三波疫情我哋已經捱得好辛苦，今次唔知捱唔捱得過！」

場地混合多種服務經營 竟成「四不像」無法申請補貼

業界代表指，長假期如復活節、暑假及聖誕節，一直是營業額較高的月份，可是均碰上疫情爆發，被逼一再停業，四個多月來零收入。而室內體能訓練場地混合多種服務經營，東主們認為室內體能訓練場地與派對房間、運動處所、遊樂場以及娛樂場地均有相似，故曾經嘗試申請以上類別的抗疫基金，但均被拒絕，形容目前狀況已達窮途末路。協會促請政府修訂第四輪防疫抗疫基金內容，並將室內體能訓練場地歸類為運動處所，因活動對參與者的體能需求較高，盡快向業界提供補助金額，以解燃眉之急。

西貢區議員張美雄表示，在座東主曾去信民政事務處及特首林鄭月娥，要求定義室內體能訓練場地屬於哪種場所，惟一直沒有確切答案，令業界一直成了防疫抗疫基金下的漏網之魚，「除咗學校及機構，甚至紀律部隊都要借佢哋個場進行射擊訓練，點解政府對佢哋置諸不理呢？」同為西貢區議員的方國珊亦指，即使成功申請防疫抗疫基金，東主亦只有約10萬元的資助，對他們來說只是杯水車薪，「民政事務處都話，連社區會堂都可以補充返文件，納入資助計劃，證明政府係可以彈性處理，業界（室內體能訓練場）一次都不被納入資助計劃，實在太唔合理」。