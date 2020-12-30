北大嶼擬填海建P1公路　位置貼近海岸公園　環團促保護鯨豚棲息地

近年，政府積極發展東涌新市鎮，為便利區內交通，政府擬建全長約12公里的大嶼山P1公路，惟P1公路的位置接近屬中華白海豚夜間重要棲息地的大小磨刀海岸公園。有環保團體近期更發現，若建設該道路要先在北大嶼山水域進行約15公頃填海工程。 團體認為P1公路工程會再次影響中華白海豚，促政府應保護鯨豚棲息地，又指出若工程必需興建，應考慮以使用非填海方式興建。

香港海豚保育學會發言人麥希汶指，該海域為中華白海豚夜間重要棲息地，附近的工程頻頻進行，早已對中華白海豚造成極大影響。當中，港珠澳大橋工程更令大嶼山的海豚數目創新低，但在2017年下旬至2019年期間，漁護署的聲學監測在兩年半間依舊錄得最少有36晚有海豚在夜間使用大小磨刀海岸公園，證明該地即使被許多工程包圍下，仍是海豚夜間的重要棲息地。

工程與海岸公園僅距離150米距離

「依家嘅海豚少不代表不重要，反之喺希望做好保護，期望日後會變多」。麥希汶指，P1公路的建設和附近的大小磨刀海岸公園僅距離150米距離，若他日進行工程定必使海岸公園的保護功能盡失，使中華白海豚回歸無期 。她又認為政府常以「先破壞後補償」去處理發展計劃，指現時北大嶼山水域已有多處進行填海工程，但過往提出的生態補償措施仍未全部落實。麥認為在這個前提下，政府應先待所有保育措施實落實並證實有效後，才考慮進行P1公路的填海工程。

劉加揚指出P1公路與現時北大嶼山公路幾乎重疊，而後者仍未飽和，對是否需要興建P1公路有保留。（曾鳳婷攝）

北大嶼山水域為過去曾多次填海 P1公路工程必要性遭質疑

環保觸覺研究主任劉加揚認為，現時政府在該水域進行「填海馬拉松接力賽」，當中包括港珠澳大橋、屯赤公路、機場第三條跑道、東涌新市鎮等填海工程等，該水域填海工程早已達1000公頃。他指政府雖在2017年的《可持續大嶼藍圖》中，建議興建大嶼山P1公路，惟近期才首次發現建設P1公路要先在北大嶼山水域進行約15公頃填海工程。他又指出P1公路用於連接大蠔灣至現時青嶼幹線收費站附近，但和現時北大嶼山公路幾乎重疊，而後者仍未飽和，因此對是否需要興建P1公路有保留，更建議政府應取消工程。劉又指若未來 P1公路工程必需興建， 應考慮以使用非填海方式興建，減少對水域和中華白海豚的影響。

劉加揚指政府於北大嶼山水域進行的填海工程，包括港珠澳大橋、屯赤公路、機場第三條跑道、東涌新市鎮等，早已達1000公頃。（受訪者提供）

港大理學會生態學及生物多樣性學會外務副主席賴靈曦則表示，填海工程會令大小磨刀海岸公園水質變差，工程噪音亦影響海豚棲息。其中大蠔至欣澳段的環評工程項目概要，公眾諮詢將於後日（1月1日）截止，她呼籲市民踴躍參與公眾諮詢，表達對填海的意見。