團體斥發展局局長兼任古物事務監督如精神分裂　促改革保育政策

深水埗主教山古羅馬式建築的蓄水池曝光，引起大眾關注，水務署工程亦即時煞停，民間對蓄水池的保育工作持不同意見。長春社文化古蹟資源中心（下稱CACHe）今日（10日）舉行網上論壇，討論香港的文物保育政策。 當中，CACHe創會主席黎廣德認為，事件反映香港的保育制度多年來不進則退，形容為「每下愈況」。加上，至2007年開始，古物事務監督一職使由民政事務局局長改為發展局局長兼任是猶如「精神分裂」的做法，導致保育工作未受重視，促請應全面改革文物保育政策。「活現香港」創辦人陳智遠則認為，古蹟辦工作不公透明，應公開更多資訊，如評定歷史建築的評級準則等，以增加市民的參與度。

黎廣德在網上論壇提出，早於2007年已發生與現時主教山蓄水池同類型事件。當年的景賢里被拆卸，中間有不少機會能進行保育工作，例如04年長春社已向政府提出保育景賢里，惟當時遭到政府無視。他指出，在拆卸工作進行後，因有保育人士到大宅外抗議，政府才轉向要求保留的做法，他認為主教山蓄水池和13年前的景賢里事件一樣，認為香港的文物保育制度多年來未有改善，反而「每下愈況」。

此外，黎廣德亦提到，在2007年，時任發展局局長林鄭月娥將古物事務監督一職，由民政事務局局長改由發展局局長兼任，認為安排並不合適。他解釋，發展局局長本是處理有關發展的事宜，往往與保育工作有衝突，猶如「精神分裂」。他更認為，保育工作因此不被重視。

CACHe創會主席黎廣德（右）提出，發展局局長本是處理有關發展的事宜，往往保育工作有衝突，猶如「精神分裂」。他更認為，保育工作因此不被重視。（直播截圖）

促古諮會加設獨立秘書處作研究和調查機構

黎廣德指，現時古諮會除了古蹟辦外，並無任何輔助部門，「唯一只能靠古蹟辦，如古蹟辦唔做嘢，民間畀了好多資料，佢都可以當冇到，古諮會就會睇唔到。」故他建議古諮會能加設獨立的秘書處作研究和調查機構，當中亦應加入問責制，需要向民間交代，以增加透明度。他認為現時是推行文物保育制度的良好時機，若不想香港有更多古物被破壞，政府有逼切性作出改革。

「活現香港」創辦人陳智遠則認為，在主教山蓄水池的事件中，官方所提供的資料不足，故難以得知及掌握在什麼環節下出錯。在現行機制下，不同部門在舊建築下會先諮詢古蹟辦，惟是次事件中，水務署有否給予圖則、古蹟辦有否事前到場研究及視察也不太清楚。加上，古蹟辦對古蹟應有更強的敏感度，但在這次事件上卻完全看不到。

「活現香港」創辦人陳智遠（右）則認為，在主教山蓄水池的事件中，官方所提供的資料不足，故難以得知和掌握在什麼環節下出錯。（直播截圖）

他重提早前的皇都戲院保育事件，亦能反映到古諮會的評核工作不透明，當時民間對於古諮會評級皇都戲院存在爭議，惟當時的專家小組未有公開資料，在不停追問下也僅得知部分重要基礎，故他認為古諮會工作應公開更多資訊，如評定歷史建築的評級準則等，以增加市民的參與度。

市民保育意識上升

陳智遠指出，市民對於保育的意識比起2007年保育皇后碼頭時來得高，亦由一種社會運動形式，爭取轉變為更多的公民參與。民間在得知主教山蓄水池後，就開始共同研究相關資料，並發放到社交媒體上，令更多人關注事件。當中亦不少專家自發參與，其資料極具參考價值，故他建議政府不應只依賴古蹟辦現存資料，應多重視由民間提出的建議，例如不同的保育方案。

陳智遠指出，市民對於保育的意識比起2007年保育皇后碼頭時來得高，亦由一種社會運動型式爭取轉變為更多的公民參與。（資料圖片）

主教山蓄水池當年因缺水而建

曾研究不少香港歷史、CACHe理事馬冠堯在網上論壇發現主教山蓄水池的歷史揭秘。他指出，主教山蓄水池當年興建的原因，是九龍在1898年至1903年缺水，在1901和1902年期更進行制水，每天只能用水1至3小時。水價一度飆升（每一桶為一毫，當時車夫每月收入僅8元左右），為解決人口上升和長期缺水問題，港英政府便開始九龍供水計劃，當中包括一個主壩及配水庫（後者即現時的主教山蓄水池）。

曾研究不少香港歷史、CACHe理事馬冠堯（右）在翻查資料後，指出主教山蓄水池因當時缺水而建，其主要材料為磚石和英泥。（直播截圖）

加上，當年在興建配水庫時，因石礦供應被壟斷，政府因而曾考慮以鋼或磚石去興建，惟因鋼的造價太高，終以磚石和英泥興建，而主要材料（紅磚／英泥）則來至英國、廣州及青州英泥廠。最後，配水庫在1904年8月10日正式完工啟用。