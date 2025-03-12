歐亞水獺首現濕地公園　與豹貓共用「公廁」排便隔空交流｜有片

繼嘉道理農場暨植物園去年於大小磨刀海岸公園，發現歐亞水獺的風乾糞便，園方今日（12日）再公布，首次在香港濕地公園拍攝到歐亞水獺的蹤跡，成為公園首個確切的水獺記錄。團隊更發現水獺與豹貓、小靈貓共用大石作「公廁」，以排便標記領域及留下氣味「隔空交流」。



嘉道理農場暨植物園團隊首次在香港濕地公園發現歐亞水獺的蹤跡。（嘉道理農場暨植物園Facebook影片截圖）

水獺於石頭上大便後離開

嘉道理農場暨植物園今日在社交媒體表示，水獺研究團隊在濕地公園數處，發現新舊程度不一的水獺糞便，隨後安裝紅外線相機。相機於一個月內在同一位置，成功捕捉水獺三次。其中一次，一頭水獺在一石頭上排泄後離開。

嘉道理團隊指，水獺與豹貓、小靈貓公用「公廁」隔空交流。（嘉道理農場暨植物園Facebook影片截圖）

與豹貓、小靈貓共用公廁隔空交流

團隊認為這次發現，顯示水獺這種夜行性動物，近期經常出沒濕地公園。水獺出現的位置亦是豹貓和小靈貓喜歡的地方，這三種動物會以排泄物標記領域。嘉道理形容大石是牠們的「公廁」，動物會聞彼此的氣味，有如「留言板」般隔空交流。

嘉道理農場暨植物園又指，水獺是濕地生態系統的頂級捕食者，對維繫生態平衡具有十分重要的作用。牠的出現，證明濕地公園豐富的生物多樣性，保護生境成效顯著。

去年曾發現水獺糞便

嘉道理農場暨植物園去年公布在上水梧桐河一帶尋獲水獺排泄物；在去年較早前在大嶼山水域的大小磨刀海岸公園考察期間，亦發現了一坨疑似已風乾的水獺糞便，經基因鑒定反覆驗證後確認屬於歐亞水獺。