歐亞水獺首現濕地公園 與豹貓共用「公廁」排便隔空交流｜有片
撰文：吳美松
出版：更新：
繼嘉道理農場暨植物園去年於大小磨刀海岸公園，發現歐亞水獺的風乾糞便，園方今日（12日）再公布，首次在香港濕地公園拍攝到歐亞水獺的蹤跡，成為公園首個確切的水獺記錄。團隊更發現水獺與豹貓、小靈貓共用大石作「公廁」，以排便標記領域及留下氣味「隔空交流」。
水獺於石頭上大便後離開
嘉道理農場暨植物園今日在社交媒體表示，水獺研究團隊在濕地公園數處，發現新舊程度不一的水獺糞便，隨後安裝紅外線相機。相機於一個月內在同一位置，成功捕捉水獺三次。其中一次，一頭水獺在一石頭上排泄後離開。
與豹貓、小靈貓共用公廁隔空交流
團隊認為這次發現，顯示水獺這種夜行性動物，近期經常出沒濕地公園。水獺出現的位置亦是豹貓和小靈貓喜歡的地方，這三種動物會以排泄物標記領域。嘉道理形容大石是牠們的「公廁」，動物會聞彼此的氣味，有如「留言板」般隔空交流。
嘉道理農場暨植物園又指，水獺是濕地生態系統的頂級捕食者，對維繫生態平衡具有十分重要的作用。牠的出現，證明濕地公園豐富的生物多樣性，保護生境成效顯著。
去年曾發現水獺糞便
嘉道理農場暨植物園去年公布在上水梧桐河一帶尋獲水獺排泄物；在去年較早前在大嶼山水域的大小磨刀海岸公園考察期間，亦發現了一坨疑似已風乾的水獺糞便，經基因鑒定反覆驗證後確認屬於歐亞水獺。
大嶼山隔逾半世紀再有水獺足跡 大小磨刀公園發現屬歐亞水獺糞便瀕危歐亞水獺｜環團憂新田科技城發展 令水獺生態環境面臨巨變嘉道理農場追蹤極瀕歐亞水獺 4年未見真身憑一篤屎堅持考「獺」極度瀕危歐亞水獺上水留排泄物 專家籲活化元朗大坑渠錦田河保育極度瀕危歐亞水獺上水留糞揭行蹤 嘉道理農場籲目擊者提供資料