北上｜龍運、皇巴士轉乘優惠再增兩路線　最高享免費搭一程皇巴

繼九巴去年與落馬洲 –皇崗穿梭巴士（皇巴士）推出轉乘優惠後，下周一起（17日）再擴展優惠範圍，乘搭龍運巴士有限公司（龍運）路線A43P及NA43轉乘皇巴士，最高可享10元折扣，即皇巴士一程車資免費；先乘搭皇巴士再轉龍運亦享同樣優惠。九巴稱，此舉可為來往北大嶼山、香港機場和內地的人士提供更優惠的交通選擇。



皇巴士現時提供全天候服務，每5至10分鐘一班車。（資料圖片/九巴提供）

九巴表示，早前與皇巴士推出轉乘優惠深受歡迎，3月17日起將擴展皇巴士轉乘優惠至龍運機場路線A43P及深宵路線NA43，乘客使用八達通或其他電子支付方式，在新田運輸交匯處巴士站下車轉乘皇巴士，最高可享10元折扣，相等於皇巴士一程免費的車資折扣。乘坐皇巴士後再轉龍運兩路線亦享同樣優惠。

九巴稱此舉為來往北大嶼山、香港機場和內地的人士提供更便宜的交通選擇。日後無論旅客抵達香港機場後趕赴內地、從內地前往香港機場乘飛機外遊，或居民由北大嶼山來往內地通勤和消遣，都可不論時段享受優惠。

以機場路線A43P為例，乘客在聯和墟總站上車，用八達通支付32.4元車資後，再到新田運輸交匯處落車，經落馬洲口岸坐皇巴士，上車拍卡時則不會再扣款。

九巴指，相關優惠不適用於受惠於2元優惠計劃的樂悠咭或已加註「殘疾人士身分」的個人八達通卡持有人。