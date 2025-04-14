元朗水浸｜渠務署展開元朗防洪壩及明渠改善計劃　預計2030年完工

近年襲港超強颱風和極端天氣愈趨頻繁，再加上因后海灣海水倒灌及極端暴雨狀況，渠務署指元朗市中心地區的水浸風險將會明顯提高。元朗明渠水質受污染，產生氣味問題，影響明渠一帶的居民日常生活。



渠務署現正進行「元朗防洪壩及明渠改善計劃」，冀提高元朗防洪能力及改善明渠污染情況。項目於2023年5月開展，預計分階段於2030年完成，預算費用為46.4億元。



元朗防洪壩地盤中的組件式挖掘與側向支撐系統。（周令知攝）

元朗防洪壩地盤。（周令知攝）

渠務署人員向傳媒講解計劃。（周令知攝）

元朗明渠水質受污染 產生氣味滋擾居民

元朗區地勢平坦，市中心的主要排洪設施為已建成逾50年的元朗明渠。元朗明渠收集元朗新市鎮、興建中的元朗南發展區及上游集水區的雨水，並將其排放至山貝河，再流出后海灣。可是，受持續土地發展和氣候變化影響，元朗區的水浸風險有所上升。

元朗經過多年的發展，有部份工商業及住宅樓宇，錯誤將污水管接駁到雨水排放系統內，令污水流入元朗明渠。除此之外，受污染的旱季流及地面徑流亦往往跟隨雨水，同時經雨水排放系統流入元朗明渠，引致元朗明渠水質受污染，以及產生氣味問題，令明渠一帶的居民日常生活遭受氣味滋擾。

渠務署將首在港採用排水量達每秒50立方米的超級排洪泵。（周令知攝）

改善計劃包括建造自動防洪屏障、雨水泵房、建造防洪牆等

渠務署現正進行「元朗防洪壩及明渠改善計劃」，計劃內容包括在元朗明渠建造自動防洪屏障、雨水泵房、總控制中心及相關機電設施；在錦田河改善防洪牆及在元朗明渠及深涌河建造防洪牆；活化一段位於十八鄉路至防洪壩位置的元朗明渠；建造包括一所泵房的捍衛節流系統已改善水質，及進行附屬工程。

渠務署將首在港採用排水量達每秒50立方米的超級排洪泵

當中，渠務署將在香港首次採用排水量達每秒50立方米的超級排洪泵。防洪壩計劃將具備6台超級排洪泵，總流量達每秒300平方米，相等於可以每分鐘抽乾7個奧林匹克標準游泳池的水量。

焊接機械人。（周令知攝）

傳統的手工切割和焊接工作需要大量人力，對工人造成工作風險和傷害。渠務署會使用有AI技術驅動焊接機械人，可以提高焊接精確度，減少人力需求和人為錯誤。

渠務署人員向傳媒講解計劃。（周令知攝）

元朗防洪壩地盤中的組件式挖掘與側向支撐系統。（周令知攝）

元朗防洪壩地盤中的組件式挖掘與側向支撐系統。（周令知攝）

元朗明渠下游水位上水 防洪壩會自動關閉防倒灌上游

渠務署總工程師（工程管理）何家儀指，當明渠下游的水位到達一定程度時，防洪壩會自動關閉，阻止海水進入元朗明渠的上游，影響元朗市中心；如果同時出現暴雨，雨水泵房的排洪泵亦會啟動，將明渠上游的雨水排放至下游。

明渠活化工程方面，則會美化明渠兩旁牆身及沿河設施，將明渠改建成怡人的綠化河道，提升環境質素及生物多樣性。