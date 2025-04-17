復活節好去處｜啟德承豐道公園開放　旋渦形觀景台飽覽舊機場全景

毗鄰啟德體育園的啟德承豐道公園正式開放，公園分為多個運動、娛樂及生活休閒主題區，融合多功能設施，包括可眺望啟德機場舊跑道全景的漩渦形觀景台，以及嬉水噴泉廣場、沿啟德河全長約320米的親水性海岸堤階，以及活化承豐道高架橋底的多用途空間等，是復活節假期理想的打卡及放電熱點。



啟德承豐道公園毗鄰啟德體育園，園內分為多個運動、娛樂及生活休閒主題區，營造出一個結合自然與都市節奏的活力親水空間。（土木工程拓展署圖片）

啟德承豐道公園是啟德發展計劃中其中一個最具代表性的公眾休憩空間，連接啟德體育園與前機場跑道的重要地段。（土木工程拓展署圖片）

佔地約1.5萬平方米 河水流動為設計主題

公園佔地約1.5萬平方米，是位於啟德明渠進口道沿岸最大型的公共開放空間之一，以「翱翔綠坪．流動啟德」為設計主題，靈感來自啟德河的水流動態，並展現可持續發展理念，於2021年榮獲城市設計大獎的特別嘉許獎。

園內有6大重點設施，其中作為公園地標的3層高旋渦形觀景台，外形如水流漩渦，擁有180度視野，盡覽鯉魚門海岸線、啟德明渠進口道及舊啟德機場跑道的壯麗景色，是觀賞日出、日落及夜景的理想地點。觀景台連接至承豐道行車橋的行人路，行人路採用環狀斜道，並配有升降機與樓梯，體現無障礙通行。

設100平方米噴泉廣場 長約320米親水性海岸堤階

其他設施還有深受小朋友喜愛的噴泉廣場，其面積約100平方米、搭配燈光效果；為達到可持續發展的目標，廣場內更設有約130平方米的雨水花園，栽種原生植物。

此外，啟德河沿岸設有全長約320米的親水性海岸堤階，讓市民欣賞河岸及綠色景致，享受休憩時光。

露天草坪適合瑜伽野餐 共融通道適合跑步與單車同行

露天草坪區設施多樣，適合進行瑜伽、野餐等戶外活動，場地配套設施完備，活用舊啟德機場航空元素，洗手間兼更衣室外觀用上流暢翼型設計，呈現出啟德的地方特色。

至於設有階梯座位的露天劇場，適合舉辦演出、市集與展覽。至於連接觀景台與公園主區的The GreenWay共融通道適合跑步與單車同行，路面寬約6米，設有路面標示、指示牌及減速地磚，另設單車泊位及無障礙步行徑。

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公園開放以來吸引大量市民前往，平日不乏跑步愛好者及單車用家，假日更成為親子嬉戲的熱門去處。 對於能為公眾帶來滿足感，園方深感鼓舞，期待即將到來的復活節假期，有更多市民可享用公園各項設施。

九龍啟德承豐道公園交通資料

1. 港鐵啟德站D出口步行前往；

2. 宋皇臺站D出口步行前往；

3. 乘搭20A巴士（往來西九龍站至啟德郵輪碼頭）或22D巴士（往來啟德站至啟德跑道區）前往