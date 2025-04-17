復活節好去處｜啟德承豐道公園開放 旋渦形觀景台飽覽舊機場全景
毗鄰啟德體育園的啟德承豐道公園正式開放，公園分為多個運動、娛樂及生活休閒主題區，融合多功能設施，包括可眺望啟德機場舊跑道全景的漩渦形觀景台，以及嬉水噴泉廣場、沿啟德河全長約320米的親水性海岸堤階，以及活化承豐道高架橋底的多用途空間等，是復活節假期理想的打卡及放電熱點。
佔地約1.5萬平方米 河水流動為設計主題
公園佔地約1.5萬平方米，是位於啟德明渠進口道沿岸最大型的公共開放空間之一，以「翱翔綠坪．流動啟德」為設計主題，靈感來自啟德河的水流動態，並展現可持續發展理念，於2021年榮獲城市設計大獎的特別嘉許獎。
園內有6大重點設施，其中作為公園地標的3層高旋渦形觀景台，外形如水流漩渦，擁有180度視野，盡覽鯉魚門海岸線、啟德明渠進口道及舊啟德機場跑道的壯麗景色，是觀賞日出、日落及夜景的理想地點。觀景台連接至承豐道行車橋的行人路，行人路採用環狀斜道，並配有升降機與樓梯，體現無障礙通行。
設100平方米噴泉廣場 長約320米親水性海岸堤階
其他設施還有深受小朋友喜愛的噴泉廣場，其面積約100平方米、搭配燈光效果；為達到可持續發展的目標，廣場內更設有約130平方米的雨水花園，栽種原生植物。
此外，啟德河沿岸設有全長約320米的親水性海岸堤階，讓市民欣賞河岸及綠色景致，享受休憩時光。
露天草坪適合瑜伽野餐 共融通道適合跑步與單車同行
露天草坪區設施多樣，適合進行瑜伽、野餐等戶外活動，場地配套設施完備，活用舊啟德機場航空元素，洗手間兼更衣室外觀用上流暢翼型設計，呈現出啟德的地方特色。
至於設有階梯座位的露天劇場，適合舉辦演出、市集與展覽。至於連接觀景台與公園主區的The GreenWay共融通道適合跑步與單車同行，路面寬約6米，設有路面標示、指示牌及減速地磚，另設單車泊位及無障礙步行徑。
公園開放以來吸引大量市民前往，平日不乏跑步愛好者及單車用家，假日更成為親子嬉戲的熱門去處。 對於能為公眾帶來滿足感，園方深感鼓舞，期待即將到來的復活節假期，有更多市民可享用公園各項設施。
九龍啟德承豐道公園交通資料
1. 港鐵啟德站D出口步行前往；
2. 宋皇臺站D出口步行前往；
3. 乘搭20A巴士（往來西九龍站至啟德郵輪碼頭）或22D巴士（往來啟德站至啟德跑道區）前往