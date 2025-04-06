啟德青年驛站10月啓用　中標公司博盛文旅：未來5年舉辦60項活動

去年《施政報告》提出改造啟德社區隔離設施作為「青年驛站」旅舍，以及青年文化藝術與體育交流空間。民政及青年事務局局長麥美娟日前表示，標書審議工作已經完成，由中國旅遊集團旗下公司為主要股東的「博盛文旅」作為營運團體。



「博盛文旅」表示，衷心感謝港府信任與支持，又透露青年驛站未來五年將舉辦60項活動，包括每月舉行的創意市集、文化表演等。



去年《施政報告》提出改造啟德社區隔離設施作為「青年驛站」旅舍。（資料圖片）

民政及青年事務局長麥美娟昨日（5日）出席活動後表示，啟德社區隔離設施改造為青年發展設施的標書審議工作已完成，預期最遲10月開始營運，租約為期5年，包括設立「青年驛站」旅舍、青年文化交流和體育交流空間。她又透露，該設施將由中旅集團旗下公司為主要股東的「博盛文旅」作為營運團體，香港中旅發展和帝盛酒店集團為其協辦機構。

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「博盛文旅」今日（6日）發新聞稿表示，衷心感謝港府信任與支持，對獲中標感到榮幸。該公司又表示，青年驛站在未來五年內將舉辦60項豐富多元的活動，包括本地及國際藝術家參與的文化表演、每月創意市集展示青年創作，以及各類藝術、體育和學術工作坊。

博盛文旅表示，項目還會有促進互動的體育休閒活動、特色故事會和藝術展，並與各國領事館合作舉辦國際文化節，為青年提供交流與展示的平台。