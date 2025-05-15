反私煙｜海關等部門在長康邨長青邨宣傳　提醒居民私煙罰則提高

香港海關今日（15日）與葵青區區議員、衞生署控煙酒辦公室及房屋署在青衣長康邨及長青邨進行聯合反私煙宣傳活動。海關人員於屋邨範圍向居民、商戶及屋邨保安員講解反私煙信息，當中包括政府建議修訂現有法例以提高私煙相關罪行的罰則，並鼓勵他們向海關舉報懷疑買賣私煙活動。



香港海關今日與葵青區區議員、衞生署控煙酒辦公室及房屋署在青衣長康邨及長青邨進行聯合反私煙宣傳活動。（政府新聞處圖片)

香港海關今日與葵青區區議員、衞生署控煙酒辦公室及房屋署在青衣長康邨及長青邨進行聯合反私煙宣傳活動。（政府新聞處圖片)

海關表示，如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。海關呼籲市民，特別是年輕人，切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。

海關稱會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。海關亦會加強宣傳教育，提醒市民切勿參與有關私煙的違法行為。

香港海關今日與葵青區區議員、衞生署控煙酒辦公室及房屋署在青衣長康邨及長青邨進行聯合反私煙宣傳活動海關人員向屋邨保安員宣傳反私煙信息。（政府新聞處圖片)

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報懷疑私煙活動。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款5萬元。市民可致電衞生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報懷疑派發私煙傳單活動。