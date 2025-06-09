發展局活化歷史建築　聯和市場變城鄉生活館　可感受「趁墟」傳統

發展局局長甯漢豪周日（8日）在網站專欄「局長隨筆」中，邀請了文物保育專員辦事處職員介紹「活化歷史建築伙伴計劃」下的部分項目，包括「前流浮山警署 – 香港導盲犬學苑」、「舊大埔警署 - 綠匯學苑」和「聯和市場 – 城鄉生活館」。



其中，「聯和市場 – 城鄉生活館」與原有墟市的用途相容，亦保留了聯和市場各項重要建築特式。遊客可以參加工作坊和導賞團，在特定周末和假日，更可以在戶外墟市重新感受聯和市場原有的「趁墟」傳統。



發展局局長甯漢豪（前排中）於「前流浮山警署 - 香港導盲犬學苑」的開幕典禮與一眾嘉賓合照。（發展局圖片）

文章指，發展局於2008年推出活化計劃，通過夥拍非牟利機構，保存、活化及善用政府擁有的歷史建築。現時，共有24幢歷史建築先後被納入活化計劃，當中有14幢歷史建築已投入運作，項目各具特色。

發展局助理秘書長（文物保育）吳的欣介紹三幢位於不同地區經活化後的歷史建築，分別提供遊樂、餐飲和購物體驗，讓遊客在歷史氛圍中享受香港的魅力，其中兩幢座落於發展中的北部都會區。

前流浮山警署 – 香港導盲犬學苑

「前流浮山警署 – 香港導盲犬學苑」是活化計劃最近開幕的項目。前流浮山警署於1963年落成，是一幢三級歷史建築，透過活化計劃化身為「香港導盲犬學苑」，用作訓練導盲犬和治療犬，支援有需要人士。

發展局工程師（文物保育）鄧健安表示，為了彰顯前警署的歷史重要性，工程團隊在活化過程中保留了前警署的建築特色，包括瞭望塔、羈留室、入彈處及退彈處等，讓遊客在參觀時能感受原有的歷史氛圍。

發展局助理秘書長（文物保育）吳的欣（左）和工程師（文物保育）鄧健安。（發展局圖片）

工程團隊在活化過程中保留了前警署的建築特色，包括瞭望塔。（發展局圖片）

工程團隊亦保留了入彈處及退彈處等，讓遊客在參觀時能感受到原有的歷史氛圍。（發展局圖片）

遊客來到「香港導盲犬學苑」，不僅可以參觀歷史建築和參加導賞團，了解導盲犬和治療犬如何為有需要人士帶來改變，更可以欣賞鄰近后海灣的日落景色，體驗一個結合歷史、現代和動物的獨特景點。

舊大埔警署 - 綠匯學苑

大埔「綠匯學苑」的前身是舊大埔警署，建於1899年，是香港現存最古老的警署建築之一，被列為法定古蹟。經過活化後，這座歷史建築將成為推廣綠色生活的學習園地。

大埔「綠匯學苑」的前身是舊大埔警署，建於1899年，是香港現存最古老的警署建築之一，被列為法定古蹟。（發展局圖片）

經過活化後，這座歷史建築將成為推廣綠色生活的學習園地。（發展局圖片）

發展局建築師（文物保育）王淑雯介紹，「綠匯學苑」內的環境綠樹成蔭、鳥語花香；漫遊其中，遊客可以在營運機構設立的餐廳品嚐主要以本地食材製作的低碳美食，或是參加不同的綠色主題工作坊，例如由大自然取材，然後親手製作食品，並參觀昔日警署的報案室、槍械房及羈留室，體驗一番。遊客更可以選擇深度體驗，入住以舊警察宿舍改建而成的客房，感受一下它的歷史氛圍。

營運機構在「綠匯學苑」設立餐廳，讓遊客品嚐主要以本地食材製作的低碳美食。（發展局圖片）

遊客可於「綠匯學苑」參加不同的綠色主題工作坊，例如由大自然取材，然後親手製作食品。（發展局圖片）

遊客可於「綠匯學苑」參加不同的綠色主題工作坊，例如由大自然取材，然後親手製作食品。（發展局圖片）

聯和市場 – 城鄉生活館

聯和巿場於1951年落成，當時是新界最大規模的市場，亦是一幢三級歷史建築。

聯和巿場。（發展局圖片）

聯和巿場於1951年落成，當時是新界最大規模的市場，亦是一幢三級歷史建築。（發展局圖片）

發展局建築師（文物保育）陳逸寧表示，聯和市場整個活化設計盡量減少對歷史建築造成干擾。活化後的「聯和市場 – 城鄉生活館」與原有墟市的用途相容，項目亦保留了聯和市場各項重要建築特式，包括「E」型建築布局、旗桿及入口上方的灰塑字體（「聯和市場」、「魚市場」、「菜市場」及「LUEN WO MARKET」）等。

發展局建築師（文物保育）陳逸寧（右）。（發展局圖片）

活化後的「聯和市場 – 城鄉生活館」保留了聯和市場各項重要建築特式，包括「E」型建築布局、旗桿及入口上方的灰塑字體「聯和市場」、「魚市場」、「菜市場」及「LUEN WO MARKET」等。（發展局圖片）

活化後的「聯和市場 – 城鄉生活館」保留了聯和市場各項重要建築特式，包括「E」型建築布局、旗桿及入口上方的灰塑字體「聯和市場」、「魚市場」、「菜市場」及「LUEN WO MARKET」等。（發展局圖片）

陳逸寧表示，遊客來到「聯和市場 – 城鄉生活館」，除了可以探索歷史建築，還可以參加工作坊和導賞團（包括單車導賞團），並在館內新開設的餐廳品嚐地道美食。館內還設有社區小店和文物詮釋區，講述市場歷史及典故，在特定周末和假日，更可以在戶外墟市重新感受聯和市場原有的「趁墟」傳統。

遊客來到「聯和市場 – 城鄉生活館」，除了可以探索歷史建築，還可以參加工作坊和導賞團（包括單車導賞團）。（發展局圖片）

遊客來到「聯和市場 – 城鄉生活館」，除了可以探索歷史建築，還可以參加工作坊和導賞團（包括單車導賞團）。（發展局圖片）

除了以上三個項目，活化計劃下還有其他歷史建築，提供各項活動。市民可到網站了解更多詳情。