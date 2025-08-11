珀麗灣開新巴士路線替代部份馬灣船班　陳恒鑌憂衝擊居民日常出行

珀麗灣客運有限公司（珀客）今年向運輸署申請削減來往馬灣的渡輪班次，並開辦一條新的居民巴士路線NR338S替代。運輸署早前接納該申請，本月17日起，將有8班來往中環及馬灣的班次被減，引來居民不滿。



珀麗灣業委會周日（10日）召開交通諮詢會，表達珀客反對意見。立法會議員陳恒鑌指對方「減意已決」，令他感失望。他強調來往馬灣的渡輪交通對居民十分重要，呼籲運輸署重新考慮該調整。



珀麗灣居民日常出行，可選乘搭渡輪或巴士。提供渡輪服務的珀客早前傳出虧蝕，向運輸署提出削減船班。（珀麗灣客運網站圖片）

珀客將開辦新的居民巴士路線，來往馬灣和中環。（珀客網站）

珀客將於8月17起削減來往馬灣的船班。（珀客網站）

珀客將於8月17起削減來往馬灣的船班，平日來往中環的有8個班次被削減，包括早上7時40分及8時40分的兩個高峰時段的班次，夜晚9時後的班次已被替代。至於新開辦的NR338S，將會來往中環2號碼頭及馬灣珀欣路，平日每日有10班巴士，服務時間為早上7時35分至夜晚11時。假日則由早上9時服務至夜晚11時。

據了解，船班每日乘客人次只有二三千人，不足以支持渡輪運作，非繁忙時客量偏少，故珀客申請以巴士代船營運。

珀客將於8月17起削減來往馬灣的船班，平日來往中環的至少有5個班次被削減。（珀客網站）

立法會議員陳恒鑌指，由於渡輪較舒適及不會出現車輛的塞車情況，不少居民早上都會乘搭渡輪到市區工作，繁忙時段需求頗大。他擔心實施調整後將會衝擊馬灣居民日常出行，呼籲運輸署重新考慮該申請。