珀麗灣開新巴士路線替代部份馬灣船班 陳恒鑌憂衝擊居民日常出行
撰文：賴卓盈
出版：更新：
珀麗灣客運有限公司（珀客）今年向運輸署申請削減來往馬灣的渡輪班次，並開辦一條新的居民巴士路線NR338S替代。運輸署早前接納該申請，本月17日起，將有8班來往中環及馬灣的班次被減，引來居民不滿。
珀麗灣業委會周日（10日）召開交通諮詢會，表達珀客反對意見。立法會議員陳恒鑌指對方「減意已決」，令他感失望。他強調來往馬灣的渡輪交通對居民十分重要，呼籲運輸署重新考慮該調整。
珀客將於8月17起削減來往馬灣的船班，平日來往中環的有8個班次被削減，包括早上7時40分及8時40分的兩個高峰時段的班次，夜晚9時後的班次已被替代。至於新開辦的NR338S，將會來往中環2號碼頭及馬灣珀欣路，平日每日有10班巴士，服務時間為早上7時35分至夜晚11時。假日則由早上9時服務至夜晚11時。
據了解，船班每日乘客人次只有二三千人，不足以支持渡輪運作，非繁忙時客量偏少，故珀客申請以巴士代船營運。
立法會議員陳恒鑌指，由於渡輪較舒適及不會出現車輛的塞車情況，不少居民早上都會乘搭渡輪到市區工作，繁忙時段需求頗大。他擔心實施調整後將會衝擊馬灣居民日常出行，呼籲運輸署重新考慮該申請。
