動保組織展覽揭寵物店「真相」　設籠中寵物體驗　冀提高動保關注

走入寵物店，可愛的寵物貓狗往往吸引顧客目光，不過它們成為亮麗「貨品」背後的過程，卻鮮為人知。有動物保護組織舉辦體驗展，揭露寵物店「真相」，透過展示寵物店寵物成長的繁殖場環境及親身體驗等，期望提高大眾對動物權益的關注。



非牟利獸醫協會即日起於太子的動保資料館舉辦為期四個多月的《真相寵物店》體驗展。（非牟利獸醫協會提供）

非牟利獸醫協會即日起於太子的動保資料館舉辦為期四個多月的《真相寵物店》體驗展，透過模擬動物走私個案的場面，邀請參觀人士親手將「寵物」塞進狹小的籠子內，讓他們體驗無良寵物店聲稱從外地進口，實則走私寵物的殘忍之處。

展覽又設有模擬繁殖場，參觀人士可以親自走入籠中，體驗寵物店「自家繁殖」寵物的惡劣生活環境。協會期望透過活動，讓參加者了解光顧無良寵物店的後果及禍害，提高大眾對動物權益的關注。

《真相寵物店》體驗展

日期：2025年8月15日至12月31日

地點：太子界限街12B-12D號萬安大樓地下E號舖

時間：早上9時至晚上6時 (星期六、日、公眾假期休館)

*參觀人士需登記成為NPV動保大使，完成登記後即可參觀。

