簡約公屋｜九龍灣前聖約瑟英文中學校舍改裝項目　下周一接受申請

房屋局今日（18日）宣布，九龍灣彩石里「簡約公屋」項目將於下周一（25日）起接受申請。項目由校舍改建，提供約150個單位，預計明年第一季起入伙。合資格者將在8月25日或之前收到由房屋局寄出的申請表，於9月15日或之前交回的申請將會優先處理及編配，曾遞表的人士無需再次提交。



房屋局今日宣布九龍灣聖約瑟英文中學校舍改裝項目將於8月25日接受申請。（政府新聞處圖片）

預計2026年第一季起入伙 提供約150個單位

房屋局發言人表示，今年2月開展的第二期簡約公屋申請，涵蓋啟德世運道（第一期）、屯門青福里（即屯門第3A區），觀塘順安道及上水彩園路4個項目，正審核申請者資格，有見工程進展順利，決定加推彩石里項目、即九龍灣前聖約瑟英文中學校舍改裝項目，預計2026年第一季起入伙。

發言人續說，簡約公屋一般申請者的輪候時間平均為2.3年，可回應急需改善居住環境家庭的需要。另外，據差餉物業估價署所收集的劏房租金資料，2024年第三季的全港劏房租金中位數約5,500元，簡約公屋的租金中位數約1,300元，預計每戶入住簡約公屋的居民平均每月可節省租金約4,200元，可緩解基層市民的租金壓力。

九龍灣彩石里項目提供約150個單位，涵蓋一至二人、三至四人，以及四至五人單位，步行約9分鐘至港鐵彩虹站，預計每月租金約1,230元至3,310元，將於8月25日起接受申請。

九龍灣彩石里「簡約公屋」申請的詳情如下：



（一）優先申請資格：輪候傳統公屋三年或以上，以一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者優先。符合資格的人士會陸續收到由房屋局寄出的申請表。



（二）申請日期：在8月25日至9月15日期間交回填妥的申請表將會獲優先處理及進行編配，包括彩石里及其他尚有單位的項目；房屋局在9月15日後仍繼續接受申請。



（三）遞交方法：有意的申請者可把填妥的申請表郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處；或於辦公時間內（星期一至星期五上午九時至下午六時，星期六、日及公眾假期除外）放入位於下列地點的文件投遞箱：



九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第二層平台「簡約公屋」資訊站



香港灣仔告士打道五號稅務大樓八樓八○一室「簡約公屋」專責小組辦事處



另外，如申請者及家庭成員均已登記「智方便+」，亦可選擇透過掃描申請表上的專屬二維碼填寫、簽署和遞交電子表格。

