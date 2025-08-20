基孔肯雅熱｜8月誘蚊器指數出爐　馬灣20%、啟德北17.5%最嚴重

內地佛山爆發可由白紋伊蚊傳播的基孔肯雅熱病，食物環境衞生署今日（20日）公布8月份白紋伊蚊第一階段誘蚊器指數及密度指數。當中又以九龍城區啟德北及荃灣區馬灣蚊患最嚴重，誘蚊器指數分別為17.5%及20%。啟德北蚊患較多的地方包括屋邨及私樓，即啟晴邨和德朗邨一帶；至於馬灣蚊患範圍廣泛，涉及公園、沙灘、學校、私人屋苑及建築工地。



食環署表示，合共40個監察地區中，有11區的指數輕微上升，但指數低於10%。署方正聯同有關部門及持份者攜手，找出蚊患情況較高的地點，採取密集且具針對性的控蚊工作。



食環署8月20日在九龍城啟德北和荃灣馬灣進行防蚊滅蚊工作。圖示食環署承辦商人員在啟德北以霧化處理方式殺滅成蚊。（政府新聞處圖片）

僅啟德北及馬灣誘蚊器指數超過10%

食環署今日公布8月份白紋伊蚊第一階段誘蚊器指數及密度指數。根據資料顯示，有兩個地區的白紋伊蚊誘蚊器指數高出10%，分別是九龍城區啟德北的17.5%，以及荃灣區馬灣的20%。

食環署8月20日公布8月份白紋伊蚊第一階段誘蚊器指數及密度指數。（政府新聞處截圖）

11區白紋伊蚊誘蚊器指數輕微上升

食環署表示，8月份合共6批白紋伊蚊第一階段誘蚊器指數，涵蓋共40個監察地區，若與7月份相比，有24個監察地區的指數下跌或保持不變，代表蚊患情況改善或維持低水平；另有11區的指數輕微上升，但指數低於10%。

啟德北屋邨及私樓蚊患多 馬灣蚊患範圍廣泛包含學校及沙灘

對於蚊患較嚴重的九龍城啟德北及荃灣馬灣，食環署將因應基孔肯雅熱病實施安排，正聯同有關部門及持份者攜手，找出蚊患情況較高的地點，採取密集且具針對性的控蚊工作。

根據誘蚊器的數據顯示，啟德北蚊患較多的地方包括公共屋邨及私人屋苑；馬灣則包括公園、沙灘、學校、私人屋苑及建築工地。

食環署在九龍城啟德北和荃灣馬灣進行防蚊滅蚊工作。圖示食環署人員巡視馬灣一建築工地有否出現大範圍積水或蚊蟲滋生，並加強宣傳教育。（政府新聞處圖片）

食環署8月20日在九龍城啟德北和荃灣馬灣進行防蚊滅蚊工作。圖示食環署人員聯同馬灣一學校的代表巡視該學校的公共地方會否出現大範圍積水。

馬灣誘蚊器指數7月份曾高達30.4%

食環署特別提到馬灣誘蚊器指數不斷下降，已由7月份第一階段的30.4%回落至24.4%，直至8月份第一階段，再進一步下調至20%。

食環署指，各相關部門及持份者正積極跟進控蚊工作，署方亦會舉辦宣傳展覽、派發宣傳單張及海報，並通知各訂閱快速通報系統的屋苑，建議管理公司和住戶提高警覺，共同採取防蚊滅蚊措施。

2025年8月8日，本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名66歲女子，她居於葵青石籬一邨，上月到佛山探親。食環署翌日安排人員到石籬一邨滅蚊。（梁鵬威攝）

食環署提醒市民六點加強個人防蚊措施

．收拾處所，並檢查處所內是否有容器積水；

．清除積水並消除滲漏源頭；

．檢查家居用品（尤其是存放於戶外露天地方的用品），例如垃圾桶、花盆、冷氣機底盤、晾衣架等，避免出現積水；

．最少每星期一次更換花瓶和盆栽墊盤裏的水；

．妥善蓋好所有盛水容器，以防成蚊接觸水面；

．妥善處置能盛水的物品，例如空飯盒和空罐。

