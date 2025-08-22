港鐵聯同政府部門成立社區聯合應變組　模擬將軍澳綫列車服務受阻

港鐵將軍澳線（將軍澳綫）5月22日曾發生故障，為市民下班通勤帶來影響。港鐵今日（22日）公布，由港鐵、西貢民政事務處、關愛隊、警務處及運輸署組成的「社區聯合應變組」，昨日（21日）首次進行演練，模擬將軍澳綫故障，港鐵隨即發放資訊及通報事件，應變組隨即提供支援，例如動員關愛隊隊員向居民提供協助等。港鐵表示，未來會邀請應變組成員參與大型現場演習。



「社區聯合應變組」成立後在油塘站進行首次演練，提升港鐵與將軍澳地區的協作和應變能力。（港鐵提供圖片）

「社區聯合應變組」由港鐵公司、西貢民政事務處、關愛隊、警務處及運輸署組成。（港鐵提供圖片）

港鐵在調景嶺站公共運輸交匯處的港鐵免費接駁巴士站加強標示，協助乘客熟悉排隊位置及相關安排。（港鐵提供圖片）

警務處及運輸署等政府部門7月組成社區聯合應變組

由港鐵公司、西貢民政事務處、關愛隊、警務處及運輸署組成的「社區聯合應變組」，在今年7月成立，旨加強港鐵與地區及相關部門的聯繫和協調。應變組昨日（21日）在油塘站舉行首次桌上演練，模擬將軍澳綫因架空電纜供電受阻而暫停列車服務。

演練模擬調配人手到位於翠嶺路新增的免費接駁巴士站，便利乘客往返調景嶺至康城站。（港鐵提供圖片）

同時可分流現有於調景嶺站公共運輸交匯處的排隊客流。（港鐵提供圖片）

應變組動員關愛隊為區內居民及乘客提供協助

港鐵在演練中透過不同渠道向乘客發放資訊，同時向「社區聯合應變組」通報事件最新發展。應變組內不同部門提供支援，協調路面交通及其他配套等，並動員地區力量包括關愛隊隊員，為受影響乘客及區內居民提供適切的協助。

港鐵調配人手到翠嶺路免費接駁巴士站

演習亦模擬港鐵提供免費接駁巴士安排，調配人手到翠嶺路新增的免費接駁巴士站，便利乘客往返調景嶺至康城站，以分流現有於調景嶺站公共運輸交匯處的排隊客流。港鐵未來會邀請應變組成員參與大型現場演習，共同為居民提供更好的服務及支援。

