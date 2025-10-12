油尖旺區賀國慶羽毛球、乒乓球賽　盼宣傳全運會展現體育活力

油尖旺區各界慶典委員會今天（12日） 聯同油尖旺民政事務處、油尖區康樂體育會、旺角區文娛康樂體育會、九龍社團聯會油尖旺地區委員會和油尖旺社團聯會合辦「油尖旺區賀國慶迎全運—羽毛球、乒乓球社區邀請賽2025」，比賽在九龍公園體育場舉行，18支團隊參賽者來自油尖旺區的政府部門、地區委員會、街坊會及康體組織，透過切磋技藝展現體育精神。



油尖旺民政事務處專員余健強指，第十五屆全運會是國家體壇盛事，社區人士的積極參與正是對「全民全運」精神的最佳實踐。他鼓勵選手們發揚體育精神，奮力拼搏，展現油尖旺區的體育活力。



參賽團體包括油尖旺民政事務處、油尖旺區康樂事務辦事處、油尖區康樂體育會、旺角區文娛康樂體育會、旺角街坊會、油麻地街坊會、油尖旺區撲滅罪行委員會、油尖旺區防火委員會等。

賽事開始前，大會邀請中國瑞昌羽毛球大師賽混雙冠軍吳芷柔、2025全港羽毛球錦標賽男雙冠軍鄒軒朗，以及港隊乒乓球運動員蔡俊杰、林依諾上演示範賽。出席活動的亦包括中聯辦九龍工作部副部長李文彬、立法會議員鄭泳舜、陳凱欣、梁文廣、油尖旺區康樂事務經理鄧穎思及多位區內領袖。

油尖旺區各界慶典委員會今天（12日） 聯同油尖旺民政事務處、油尖區康樂體育會、旺角區文娛康樂體育會、九龍社團聯會油尖旺地區委員會和油尖旺社團聯會合辦「油尖旺區賀國慶迎全運—羽毛球、乒乓球社區邀請賽2025」

油尖旺區各界慶典委員會主席陳麗芳表示，該會自去年7月成立以來，積極統籌節慶活動促進社區共融。是次活動以體育共慶國慶七十六周年，迎接第十五屆全運會並特設家庭同樂環節，建立以體會友的社區平台。

最終，羽毛球邀請賽由油尖旺區康樂事務辦事處奪冠，油麻地街坊會獲亞軍，油尖旺區防火委員會及油尖旺區撲滅罪行委員會並列季軍；乒乓球邀請賽由旺角區文娛康樂體育會奪冠，油尖區康樂體育會獲亞軍，油尖旺區東分區委員會與油尖旺區南分區委員會同獲季軍。