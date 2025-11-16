長者日｜中電邀300長者將回收物料變成發光太陽能記憶瓶和收納籃
撰文：韋景全
出版：更新：
今日（16日）為長者日，中電上周六（15日）舉辦「和您一起過節 — 樂遊無限」升級再造工作坊，邀請300位長者親手將回收物料變身成發光太陽能記憶瓶和收納籃，一班中電義工更陪伴他們預祝長者日。
70多歲的曾婆婆將和媽媽僅有合照放入太陽能玻璃瓶，「呢張相已經係幾十年前影，依家放咗入記憶瓶，再加上太陽能小燈泡，每晚望住都諗起年輕時候嘅快樂時光。」她說想不到太陽除了能曬衣物，原來可以發電，而且在日常生活可以接觸到。
中電總裁羅嘉進與民政事務總署副署長易志宏大讚長者創意十足，作品環保又實用，充滿溫情同個人風格。
羅嘉進表示，希望結合減碳、創意及可再生能源元素，教長者認識零碳能源知識。他指中電義工隊在2024年累積超過12,000小時義工服務。
