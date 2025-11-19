年宵攤位｜尚餘52個以先到先得方式底價租用　最平$450有得租

多個年宵攤位上月進行公開競投。食環署今日（19日）公布，各年宵市場合共餘下52個空置攤位，本月27日至12月3日間，將以先到先得方式按底價供市民申請租用。當中最便宜的攤位是東涌達東路花園的乾貨（普通型）攤位，租價僅450元。



有意租用攤位的市民，須親自前往食環署辦事處辦理手續。食環署發言人強調，租用攤位人士不得將年宵市場攤位頂讓、分租及轉讓。



多個年宵攤位上月進行公開競投，圖為維園年宵的競投情況。（陳葦慈攝)

52個空置攤位包括3個快餐攤位、一個大型乾貨攤位和48個普通型乾貨攤位，所在地點及出租價格如下：

（政府新聞處）

最多「吉位」在九龍城區土瓜灣遊樂場年宵市場，有15普通型乾貨、一個大型乾貨及兩個快餐攤位；其次為深水埗花墟公園年宵市場，總共有14普通型乾貨攤位；第三個待租快餐攤位，在深水埗長沙灣遊樂場年宵市場；最旺場的銅鑼灣維多利亞公園年宵市場，也有兩個普通型乾貨攤位待租。

當中最便宜的攤位是東涌達東路花園的乾貨普通型攤位，租金只450元。不過攤位數目或有變動，實際可供租用的攤位數目以本月27日的公布為準。

市民須親往食環署辦事處辦手續

有意租用攤位的市民，須在本月27日至12月3日內，於上午9時30分至下午12時30分或下午2時30分至4時30分親自前往下列食環署辦事處辦理手續。

（政府新聞處）

食環署強調不得頂讓、分租及轉讓

申請人必須年滿18歲並通常居於香港，每人每次只可選租一個攤位。成功租得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定。食環署發言人強調，租用攤位人士不得將年宵市場攤位頂讓、分租、轉讓或以其他形式放棄特許協議的任何一項利益或責任，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

有關以先到先得方式租用年宵市場餘下攤位的公告及詳情，可瀏覽食環署網頁或致電食環署熱線（2868 0000）。