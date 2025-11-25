深水埗社區二手店服務23年下月「退休結業」　協會︰疫後經營困難

【結業潮／二手回收／社區回收／深水埗】服務對象以基層為主的非牟利團體「勞資關係協進會」自2002年起，在深水埗開設的社區二手店，提供回收及二手物品買賣服務，惟協會近日在網上公布，由於不少成員已屆退休之齡，加上面對疫情後的打擊，近年經營愈趨困難，只能決定「退休結業」。《香港01》今日（25日）致電查詢，獲回應指暫無復業計劃。



位於青山道的門店將營業至今年12月28日，目前隨着結業的日子臨近，部份二手貨品特價發售，其中毛公仔只售5元。至於回收服務則暫定至今年12月17日，若捐贈過於踴躍，不排除提早停止回收物品。



勞資關係協進會位於深水埗的社區二手店營業至12月28日。（社區二手店FB圖片）

勞資關係協進會的社區二手店服務深水埗社區23年。（社區二手店FB圖片）

社區二手店服務深水埗社區23年「退休結業」

本港結業潮持續，甚至社福機構也不能倖免。勞資關係協進會在官網及社交平台公布，旗下的社區二手店由2002年起，以「惜物環保、資源再分配及創造有意義的合作勞動」為理念，服務深水埗社區23年，終於迎來「退休結業」的時候。

社區二手店為非牟利社區經濟項目，在長期沒有資下持續經營至今，全靠社會各界的慷慨支持。（社區二手店FB圖片）

衣服、文具、兒童書、BB用品及製衣用品，避免因積存過多或需求低而造成浪費，已在11月12日起暫停回收。（社區二手店FB圖片）

兩原因結業︰店員已屆退休之齡、疫情後經營困難

通告指，社區二手店為非牟利社區經濟項目，在長期沒有資下持續經營至今，全靠社會各界的慷慨支持。協會又感謝工作團隊的辛勤付出，一起共同奮鬥多年，惟不少成員已屆退休之齡，加上面對疫情後的打擊，近年經營愈趨困難，只能決定結束項目。《香港01》今日（25日）致電查詢，獲回應指暫無復業計劃。

由於不少成員已屆退休之齡，加上面對疫情後的打擊，近年的經營愈趨困難，只能結束項目。（社區二手店FB圖片）

若捐贈過於踴躍，不排除提早停止回收物品，12月初將另行公布。（社區二手店FB圖片）

若捐贈過於踴躍 不排除提早停止回收物品

通告又指，長沙灣青山道門店及荔枝角長江工廠大廈的回收再用中心，將營業至今年12月28日，惟回收服務暫定至今年12月17日，若捐贈過於踴躍，不排除提早停止回收物品，12月初將另行公布。至於衣服、文具、兒童書、BB用品及製衣用品，避免因積存過多或需求低而造成浪費，已在11月12日起暫停回收。

門店及回收再用中心地圖。（社區二手店FB圖片）

勞資關係協進會已在官網及社交平台發出公告。（社區二手店FB圖片）

部份二手貨品特價發售 毛公仔售5元

而隨着結業的日子臨近，部份二手貨品特價發售，包括製衣材料、聖誕裝飾及擺設。店內的貨品款式豐富、外觀完好無損，不少貨品的售價低至個位數，例如毛公仔只售5元、童裝長褲售8元、便利貼或簿本售5元3件，另外多功能拉筋板則售50元、羽絨售120元。