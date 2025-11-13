結業潮｜台灣築間撤出香港市場　旗下燒肉Smile等3品牌月底前熄燈

再有餐飲業集團宣布結束在港營運，台灣築間餐飲集團周三（11月12日）宣布撤出香港市場，旗下3個品牌：築間幸福鍋物、燒肉Smile及築間酸菜魚，合共3間分店將於11月底前陸續熄燈。築間表示，香港消費力持續疲軟，調整模式與行銷策略仍未能有效止損，決議終止香港子公司營運，將資源集中於主要市場。



圖為位於旺角的燒肉Smile門市，預計將於11月底前結業。（OpenRice圖片）

2024年初進軍香港 撤出決定經評估營運效益及市場趨勢

台灣中央社報道，台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲集團周三發公告稱，因應整體集團營運策略與資源整合規劃，評估香港地區業務營運效益及市場發展趨勢後，決定終止香港子公司「築間餐飲事業（香港）有限公司」的營運。根據公告，此次決策已獲董事會通過，並將依香港法令程序辦理清算。

報道指出，築間在2024年初進軍香港，在旺角打造「築間品牌聚落」，另築間酸菜魚在銅鑼灣開設門市，惟不敵市場消費疲軟，營運面臨挑戰。

至集團發公告前，築間酸菜魚在銅鑼灣的門市已經結業；而同位於旺角的築間幸福鍋物、燒肉Smile，則預定營運到11月底。

圖為位於旺角的築間幸福鍋物，預計將於11月底前結業。（OpenRice圖片）

香港區業務規模逐年縮減 決定集中資源於主要市場

築間表示，香港區業務規模逐年縮減，營收表現不如預期。集團經綜合評估成本結構、管理效率與市場發展趨勢後，決定收縮非核心市場，集中資源於主要市場，以提升整體營運效益。

該集團亦於2024年10月進軍日本，目前在大阪的據點正常營運。集團表示，未來將持續深耕台灣與日本兩大重點市場，作為品牌拓展的主要發展方向。