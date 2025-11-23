全球首間大富翁夢想世界　山頂開業6年今結業：Last Day只現一次

位於山頂的全球首個大富翁主題館「大富翁夢想世界」，早前宣布「完成在太平山頂的使命」，今日為最後營運日。館方道別指，無論是第一次上山頂，抑或已經來過好多次，這一格「Last Day」只會出現一次。若要與「地產大亨先生」（Mr. Monopoly ）打卡、再行一次「Pass Go Channel」，「今日就係最後機會」。



位於山頂的全球首個大富翁主題館「大富翁夢想世界」，早前宣布「完成在太平山頂的使命」，今日為最後營運日。（大富翁夢想世界instagram圖片）

座落於香港版大富翁「地王」太平山的大富翁夢想世界在2019年9月開幕，佔地超過二萬平方呎，是全球首間大富翁主題館。該館引入全息投影科技及4D技術，把銀行、水務局、監獄、地契、機會卡、命運卡等大富翁的元素，呈現於訪客眼前。部分物品亦實體化，例如遊戲中「大富翁先生超級跑車」棋子，該館便有一架實體版，更獲得健力士世界紀錄認證。在「夢想世界」展區，入場人士更可印製自己專屬的「獨家地契」。

館方上周二（18日）在社交平台宣布，該館今日（23日）最後營業，形容是「完成它在太平山頂的使命」，又指過去六年是一段愉快旅程。園方今日再在社交平台發文，提醒今日是到訪的最後機會。

無論你係第一次上山頂，抑或已經來過好多次，這一格「Last Day」（最後一日）只會出現一次。如果你想再次同Mr. Monopoly打卡、再聽一次 4DX 冒險、再行一次「Pass Go Channel」，今日就係最後機會。 大富翁夢想世界instagram

館方開業時曾預期，每年可吸引70萬至80萬人次入場，又透露開業前的籌備時間長達4年，設計和興建投資超過1億港元，加上8年營運成本，總投資額為2億港元。