元旦日舉辦《愛心同行綜藝日》 為大埔社區帶來更多希望與正能量

大埔超級城與大埔浸信會社會服務處 將於2026年1月1日 (元旦) 一同舉辦《愛心同行綜藝日》，旨在凝聚社區力量，與市民一同行善，為大埔社區帶來更多希望與正能量。

活動將於中午12時至晚上8時在大埔超級城C區中庭舉行，多位藝人及網紅傾力支持協助宣傳，吳浩康、林彦言、李冠傑、鍾雨璇、新晉男團Alitz 均會到埸用歌聲感染大埔，吸引區內外市民，透過義賣過剩物資及各品牌商的支持，現場設有約30個慈善義賣市集及各式表演，涵蓋寵物、運動、飲食、家居用品、清潔用品、玩具等，一家大小都適用。義賣所得的款項及籌款箱的捐款，將悉數捐出予大埔浸信會社會服務處，繼續為宏福苑居民提供重要支援，鼓勵區內外的市民共同參與，傳遞關懷。

本次活動的慈善義賣將用於為宏福苑災民提供多方面的協助，包括為受災家庭提供創傷治療、心理及情緒支援、技能培訓等實質支援，協助家庭重拾日常生活。同時，亦為受影響學童提供學習所需物資及輔導服務，助他們重回學習軌道。

大埔超級城部分商戶也會參與捐出當日部分收益，商場設有多個停車場，方便區外人士，共同把愛心延伸至大埔社區的每一個角落。藉著這個機會，讓我們攜手為需要幫助的人帶來關懷與支持。

日期：2026年1月1日（元旦）

時間：12:00-20:00

地點：大埔超級城C區中庭及A區2樓

有關大埔浸信會社會服務處 :

大埔浸信會社會服務處自2003年成立，扎根大埔社區20多年，每年均提供近30萬人次的服務，提供家庭支援、康復服務、學校社工服務及ZebraGo多功能流動服務車社企項目，秉持基督精神關懷社區。宏福苑五級火災後，服務處迅速成立支援中心，協助受災居民及學童，服務近1000戶受災家庭。除提供緊急經濟及物資援助外，未來將提供全方位且跨專業的重建服務，包括：為受災家庭提供創傷治療、心理及情緒支援，工作坊與社區活動，及技能培訓等幫助災民重建生活與心靈安穩。