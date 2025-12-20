大埔火災｜甯漢豪：如有承建商未能完成工程　屋宇署會介入接管

大埔宏福苑五級火引起大眾關注樓宇維修工程安全等問題，發展局局長甯漢豪今早（20日）在電台訪問中指，大廈維修施工安全問題必須立刻解決，目標是明年上半年向立法會提交建築物條例修訂草案，會加強對違規行為的罰則；並計劃針對樓宇大維修問題進行法例修訂。



目前有約400幢大廈按當局命令拆除棚網，她表示，若有承建商未能完成工程，屋宇署會介入。她續指，坊間有意見，提出可考慮將來有樓宇需維修時，由政府指派已經審查的承建商和顧問，甚至成立獨立法定機構專門進行維修工程。甯漢豪指代價是業主將「少了話事機會」，但社會可以討論有關建議。



2025年12月3日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（陳葦慈攝）

修訂建築物條例最快明年上半年交立會 涵樓宇維修

甯漢豪在商台節目《政經星期六》中說，樓宇維修工程安全等問題，政府將加強監管。她強調，行政長官已成立獨立委員會，各政策局及部門也在檢視現有制度與執行漏洞，包括大廈維修施工安全、部份業界人士利用維修工程「搵快錢」，以及樓宇消防系統的正常運作等3個範疇。

甯漢豪表示，大廈維修施工安全問題必須立刻解決，「完全係唔會等」，她強調對違規人士不會寬容，早於2024年已啟動《建築物條例》的檢討工作，會計劃針對樓宇大維修問題進行法例修訂。她指，目標是明年上半年向立法會提交修訂後的條例草案，進一步加強對違規行為的懲則。

發展局局長甯漢豪12月3日見傳謀，公布勒令全港維修大廈三日內將棚網一律拆除，涉及200多幢私樓及十多宗公營房屋或者是政府大樓。（資料圖片/楊凱力攝）

大廈維修屬小型工程 日後須思考是否經政府審批

目前有約400幢大廈按當局命令拆除棚網，甯漢豪表示，若有承建商未能完成工程，屋宇署會介入。她指，若屋苑想與承建商解約，「手續係點，可以點保障自己呢」，希望發展局、民青局和專業團體，可以個案形式，向他們提供專業意見。如繼續延遲工程，屋宇署會準備介入，引用權力接管工程。

甯漢豪在節目中又提到，現時大廈維修屬小型工程，不必經當局審批，日後會考慮是否需要事先經當局審批。她又說，現時大維修時有壞分子或利用業主身份滲入法團，與其他團伙進行不法勾當，因此要徹底檢討現有制度。

她表示坊間有意見，提出可考慮將來有樓宇需大維修時，業主只需出資，並由政府指派已經審查的承建商和顧問，甚至成立獨立法定機構專門進行維修工程。甯漢豪指代價是業主將「少了話事機會」，但社會可以討論有關建議。

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（夏家朗攝）

大埔宏福苑火災後，社會關注棚網阻燃性，甯漢豪指，政府最近公布了新的「三步走」監管措施，要求所有進場的棚網物料必須附有安全證書，並由指定實驗室進行抽樣化驗。屋宇署將隨機進行突擊檢查，並已委託建造業議會配合採購合規格的棚網，過渡期為期一個月。

她續說，屋宇署昨日已公布最新的《註冊承建商作業備考》，強制要求承建商進行嚴格的阻燃測試，確保防護物料安全。甯漢豪呼籲業界自我檢討，強調他們應主動改善工作環境與安全措施，如在地盤禁煙要立例，業界可以先做好禁煙。

2025年11月26日，大埔宏福苑發生五級大火，大火後部分棚網被燒燬。（資料圖片/翁鈺輝攝）

對於工程「層層分判」的情況，甯漢豪指分判太多會造成權責不清，當要追查事故時，涉事的人都以不知情作為辯解。她說政府在工務工程一直只採取三層分判，以身作則；業界有需要檢視問題，提出可行方案；不排除會透過法例處理。

至於前線工友的生計，甯漢豪表示已聯繫建造業議會，提供技能提升課程幫助受影響工友，完成課程的工友可獲得1萬至2萬元的津貼，若需求迫切，會考慮「加碼」。