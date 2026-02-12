運輸署：九龍專線小巴74及74S線於2.27臨時合併 直至另行通知
撰文：蕭通
出版：更新：
小巴營辦商「駿浩專線小巴有限公司」因財政問題，本月27日（周五）起停辦九龍專線小巴74及74S號線，並由「金匙有限公司」接手後將兩線合併為74號線。運輸署最新交通通告顯示，74及74S號線確定自27日起臨時合併為74號線，直至另行通知。合併後收費不變，班次約為15分鐘一班車。
5個原有上落客站取消 改增3個替代點
根據運輸署通告，合併後的74號線，來往九龍站及旺角聯運街，途經何文田山。一如此前公布，當中5個原有上落客站會取消，包括洗衣街近旺角東站天橋、太子道西旺角警署對面等；另新增3個替代上落客地點，包括弼街近旺角東站天橋、西洋菜街始創中心斜對面等，其他站點則維持不變。
服務時間及班次方面，74號線每周7天營運，每日6時15分至晚上10時。於朝七晚九時段，平均每10至15分鐘一班，其餘時間則為15至20分鐘一班。
議員憂正式招標時無營運商接手
服務時間及班次方面，74號線每周7天營運，每日6時15分至晚上10時。於朝七晚九時段，平均每10至15分鐘一班，其餘時間則為15至20分鐘一班。
此前九龍中立法會議員楊永杰表示，據他向運輸署了解，74及74S號線長期虧蝕，營辦商因清盤而終止服務，他得悉運輸署「花了好大力氣」才找到臨時營辦商接手。他預計運輸署半年後才開始招標，但擔心該小巴線依然虧損，屆時未必有營辦商投標。
九龍專線小巴74及74S線合併 議員關注長期虧損 憂未來無人投標東壩小巴春節班次｜9A線內地黃金周期間按需求增服務 附服務時間網約小巴非網約車 運輸署稱有特定路線 機場通宵巴可研不跟站行政府研推網約小巴 01消息：佐敦至荃灣試行 App預約上落車點一年一檢｜商用車司機年屆65歲須體檢 中年小巴司機憂要提早退休