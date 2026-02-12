運輸署：九龍專線小巴74及74S線於2.27臨時合併　直至另行通知

小巴營辦商「駿浩專線小巴有限公司」因財政問題，本月27日（周五）起停辦九龍專線小巴74及74S號線，並由「金匙有限公司」接手後將兩線合併為74號線。運輸署最新交通通告顯示，74及74S號線確定自27日起臨時合併為74號線，直至另行通知。合併後收費不變，班次約為15分鐘一班車。



運輸署發放交通通告，公布九龍專線小巴74及74S號臨時合併，改為第74號線來往九龍站及旺角聯運街，途經何文田山。（運輸署文件截圖）

5個原有上落客站取消 改增3個替代點

根據運輸署通告，合併後的74號線，來往九龍站及旺角聯運街，途經何文田山。一如此前公布，當中5個原有上落客站會取消，包括洗衣街近旺角東站天橋、太子道西旺角警署對面等；另新增3個替代上落客地點，包括弼街近旺角東站天橋、西洋菜街始創中心斜對面等，其他站點則維持不變。

服務時間及班次方面，74號線每周7天營運，每日6時15分至晚上10時。於朝七晚九時段，平均每10至15分鐘一班，其餘時間則為15至20分鐘一班。

運輸署發放交通通告，公布九龍專線小巴74及74S號臨時合併，改為第74號線來往九龍站及旺角聯運街，途經何文田山，收費不變。

議員憂正式招標時無營運商接手

此前九龍中立法會議員楊永杰表示，據他向運輸署了解，74及74S號線長期虧蝕，營辦商因清盤而終止服務，他得悉運輸署「花了好大力氣」才找到臨時營辦商接手。他預計運輸署半年後才開始招標，但擔心該小巴線依然虧損，屆時未必有營辦商投標。