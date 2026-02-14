漁護署義工隊聯同商界清理郊野公園垃圾　推廣自己垃圾自己帶走

漁護署今日（14日）聯同商界義工隊到西貢西灣山一帶清理垃圾，以及教育公眾帶走垃圾。署方表示，未來數月將在麥理浩徑進行一系列清理及公眾教育活動，推廣自行帶走垃圾的環保理念。當局2015年起推廣該理念，根據資料，2025年郊野公園棄置垃圾量較2015年減少超過百分之四十。



漁護署義工隊及建華集團義工隊今日（14日）在西貢西灣山附近一帶進行垃圾清理及公眾教育工作。(政府新聞處圖片）

漁護署：去年郊野公園棄置垃圾量較10年前少40%

漁護署發言人表示，自2015年起開始推廣「自己垃圾自己帶走」的理念。過去十年，遠足人士處理垃圾的習慣已逐漸改善，根據資料，2025年郊野公園棄置垃圾量較2015年減少超過40%;然而面對遊人日益增加，以及偏遠地點收集垃圾困難，將加強公眾教育。

漁護署義工隊成員今日（14日）在西貢西灣山附近一帶進行垃圾清理。(政府新聞處圖片）

漁護署義工隊成員今日（14日）在西貢西灣山附近一帶向遊人宣傳「自己垃圾自己帶走」。(政府新聞處圖片）

漁護署義工隊今日就聯同建華集團義工隊，合共約30人到西貢西灣山附近一帶清理垃圾。義工亦向遊人講述在偏遠路段自行帶走垃圾，能夠直接改善環境衞生，鼓勵市民維護香港郊野公園的潔淨環境。

署方稱，此次合作體現社區與政府攜手協作，以實際行動支持將良好習慣轉化為社會文化，共同守護香港珍貴的自然環境。