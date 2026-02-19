農曆新年｜市建局兒童樂團探訪舊區長者拜年　以音樂連繫社區

市建局於2018年10月成立、旨在為土瓜灣及九龍城舊區兒童提供免費學習音樂及演出機會的「市建童樂‧社區樂團」（Our Amazing Kid Band），團員在農曆新年前夕探訪了土瓜灣及九龍城兩間長者院舍，以新春樂曲向長者拜早年、送上祝福。



「市建童樂・社區樂團」在農曆新年前探訪九龍城及土瓜灣兩間長者院舍，為長者送上新春祝福。（市建局提供圖片）

在活動中，團員除演奏應節歌曲，更邀請公公婆婆一同手持敲擊樂器「打拍子」，又合作製作揮春裝飾房間。有團員更扮演小財神，將滿載心意的福袋送到長者手中。這次活動讓長者感受到關愛，也加深樂團與社區之間的連繫。

部份團員因舊區重建搬離 樂團助延續鄰里情誼

「市建童樂・社區樂團」目前有46名成員，自成立以來累計有超過140名兒童參加。不但連繫本來互不相識的鄰里，亦有團員在樂團重遇多年不見的幼稚園同學。團員每星期以小組形式在土瓜灣區學習樂器或唱歌，多年來建立了深厚的友誼，連同他們的家長亦變得熟絡，不但結伴擔任義工支援樂團演出，更會互相交流育兒心得，組成一個緊密的社交圈子。

團員當中，不少都曾居於區內居住環境惡劣的老舊唐樓，後因重建而遷往環境較佳的新居。然而，搬家亦意味著要離開原本的生活圈。對這些團員來說，樂團便是維繫原有社交網絡的平台，即使已搬離原區，仍會定期回到土瓜灣參與練習及排練演出，讓志趣相投的舊鄰里能在熟悉的社區重聚，延續彼此的情誼，鞏固社區網絡。

小財神率領樂團成員向長者派發親手包裝的福袋，送上新春祝福。（市建局提供圖片）

小朋友帶領長者以敲擊樂器「打拍子」，合力演繹賀年歌曲。（市建局提供圖片）

結他班成員林逸涵便是其中一名搬離了土瓜灣區的團員。他最初與弟弟參與樂團時，居於市建局在土瓜灣區的重建項目範圍內，後因重建舉家遷往長沙灣，並因家庭關係曾暫時退出樂團。那段時間，他在家中自學結他，一直很想回到樂團：「我最掛念的是跟樂團一班人一起玩、一起練習和表演，在家裡自己彈沒有人可以一起合作，在樂團就可以跟同學一齊彈歌。」

後來，逸涵媽媽看到樂團招募團員，便再次為他及弟弟報名。重返樂團後，逸涵不但與一眾團員重聚，結他演奏技巧亦突飛猛進：「在家自己練結他，很多難按的技巧不懂。樂團有老師教，又可以和同學一起合作彈，進步了很多，比自學好得多。」

市區重建局高級經理（對外關係）陳靜芝（左）認為，樂團不只是提供音樂訓練，更希望幫助樂團成員的個人成長，並將在樂團培養到的精神和活力延伸到社區，關愛更多不同的群體。（市建局提供圖片）

樂團提供免費樂器和音樂訓練 藉不同活動接觸社區

樂團負責人、市建局高級經理（對外關係）陳靜芝表示，希望透過免費的樂器和音樂訓練，讓團員結識新朋友，或跟以前的朋友保持聯繫，「很多家庭因重建搬到其他地區，但他們的一些生活習慣和人際網絡仍然在土瓜灣區，我們希望透過這個樂團，提供一個平台，讓他們相聚一起，繼續維繫這個網絡。」

她又提到，除了發展團員的個人才能，樂團更旨在培養團員的團隊合作、溝通和社交技巧，並建立自信心，促進團員的全人發展，「樂團不只是提供音樂訓練，而是幫他們建立團體精神和溝通能力，將在樂團培養到的精神和活力延伸到社區，關愛更多不同的群體。」

樂團成員林逸涵（右）表示很高興參與新春探訪，與公公婆婆一起做手工、分享音樂。（市建局提供圖片）

這次農曆新年探訪活動，正正提供一個機會，讓團員接觸社區的其他群體，透過與長者的互動，認識社區的另一面。逸涵說：「這次新春探訪，我們兩個星期前開始一起做福袋、一起排練。我負責彈結他，跟公公婆婆一起做手工、分享音樂，覺得很開心，因為從來沒試過跟公公婆婆這樣玩。」

樂團將繼續安排不同的公開表演及活動，讓團員可與不同的社區人士接觸，學習與不同年齡、背景、種族人士相處，助他們拓展視野，亦透過音樂連繫更多社區群體、編織出更廣闊的社區網絡。