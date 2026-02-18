初二煙花匯演．足本重溫｜31888枚維港綻放　最後一幕震撼夜空

【初二煙花直播｜農曆新年煙花匯演2026｜年初二煙花2026時間】今日大年初二（18日），又是一年一度觀賞賀歲煙花的日子，今年新春煙花匯演由香港賽馬會贊助，主題為「馬到功成耀香江」，歷時23分鐘、合共八幕煙花匯演，將發放31,888枚煙花，並糅合駿馬元素及吉祥符號，在維多利亞港上空綻放，寓意新一年繁榮昌盛、馬到功成。



2月18日年初二新春煙花匯演。 (直播截圖）

2月18日年初二新春煙花匯演。

2月18日年初二新春煙花匯演。

2月18日年初二新春煙花匯演。

▼2月18日年初二 馬年煙花匯演▼



行政長官李家超晚上出席「馬到功成耀香江」馬年煙花匯致辭時，向市民及旅客拜年，祝新一年家家興旺，人人一馬當先。他表示今年是國家十五五規劃的第一年，香港會馬不停蹄，主動對接十五五規劃，為國家高質量發展貢獻香港力量。他又表示，今晚維港兩岸有數十萬市民及旅客期待煙花匯演來臨，感謝賽馬會贊助活動，相信馬會橫跨全年的馬年慶祝活動，可吸引更多旅客訪港。

政協副主席、前特首梁振英、以及另兩位前特首林鄭月娥和曾蔭權都有出席，一同與李家超及馬會主席廖長江等為八隻霓虹醒獅點睛。

(直播截圖)

(直播截圖)

(直播截圖)

(直播截圖)

(直播截圖)

香港初幾放煙花？初二煙花幾點開始？

．年初二（2月18日）晚上八時在維多利亞港上空舉行

新春煙花匯演2026有什麼亮點？

．今年煙花匯演的主題為「馬到功成耀香江」，分為八幕

．首幕《駿馬啟程》，高密度的開幕煙花如駿馬衝出，為匯演揭開序幕。緊接有禮花彈層層推進，營造萬馬奔騰的氣勢，突顯馬年昂然起步的力量

．第二幕《共慶新春》，維港上空綻放「8」字型禮花彈和金元寶造型煙花，祝願市民在馬年財源廣進、家肥屋潤、丁財兩旺

．第四幕《和諧願景》有星光般的禮花彈，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，為世界注入愛與希望的力量。此幕亦以「吉」字煙花為香港送上祝福。

．壓軸一幕《馬到功成》，大型錦冠禮花彈綻放，並以大密度的連環煙花作結，祝願祖國繁榮昌盛、人人心想事成。

初二煙花誰贊助？

．香港賽馬會

初二煙花封路安排是什麼？

．港島區：中環、灣仔、北角、尖沙咀、西九文化區將實施大規模封路及改道措施。港島方面，灣仔博覽道東（金紫荊廣場）將於下午3時起封閉；中環碼頭一帶、龍和道、灣仔北（會議道、菲林明道、鴻興道）將於下午6時封閉；愛丁堡廣場、北角/炮台山（屈臣道、威非路道）將於下午7時封閉；東區走廊（西行）將於晚上7時45分封閉，專營巴士除外，車輛須改經民康街。

．九龍區：尖沙咀核心區（梳士巴利道、彌敦道、廣東道、漆咸道南）將於下午5時起封閉；西九文化區（博物館道及文化道）將於下午6時起封閉；晚上7時45分起，封路範圍擴大至佐敦道、雅翔道及柯士甸道西。

初二煙花交通安排如何？

．港鐵：包括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、東鐵線及屯馬線將會因應乘客需求而加強服務。

港鐵港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、東鐵線及屯馬線2月18日將會因應乘客需求而加強服務。

．巴士及小巴：會臨時改道或暫停服務；受影響地區的巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移

．渡輪：17:05起，天星小輪、新渡輪、港九小輪、愉景灣航運、珀麗灣客運及富裕小輪陸續調整及暫停部分航班服務

．中環至半山自動扶梯系統：在年初二將延長服務時間至翌日凌晨二時

邊度睇初二煙花好？年初二煙花有什麼免費地點推介？

．在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡等維港兩岸多個地方，可觀賞到煙花綻放的壯觀場面。

．尖沙咀海港城停車場

．尖沙咀海濱長廊

．西九文化區藝術公園

．灣仔金紫荊廣場

．東岸公園主題區

．中西區海濱長廊及添馬公園

．山頂盧吉道

