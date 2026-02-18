年初三「赤口」早上清涼　天文台料下周一「人日」起有一兩陣微雨

天文台今日（18日）指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日年初三（19日）「赤口」影響廣東沿岸，預測本港早上仍然較涼，明早市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）18度，新界再低一兩度。隨着季候風緩和，天文台預測周五（年初四）開工日部分時間有陽光，日間溫暖及乾燥，氣溫最高 25度；周末期間廣東地區日間溫暖，下周日（22日）最高升上26度；天文台料下周一（23日）年初七「人日」起，會有一兩陣微雨。



2月18日馬年年初二，不少善信到沙田車公廟參拜兼「轉運」，早上人多擠逼，香火鼎盛。（夏家朗攝）

明天的天氣：年初三「赤口」大致多雲 日間部分時間有陽光及乾燥

明日（19日)年初三「赤口」，傳統上不拜年，不少市民會到車公廟或黃大仙祠參拜祈福。天文台預測明日吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，市區氣溫介乎18至22度，相對濕度介乎55%至80%。

年初四開工咁嘅樣天氣：部分時間有陽光 最高25度

天文台隨着季候風緩和，周五（20日)年初四及周末期間廣東地區日間溫暖；年初四開工日，天文台預測部分時間有陽光，日間溫暖及乾燥，市區氣溫介乎19至25度。

天文台料周六（21日）年初五部分時間有陽光，日間溫暖，氣溫介乎20至25度，到下周日（22日）年初六大致多雲，日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫與周六相若，介乎20至26度。

天文台2月18日年初二下午4時半更新九天天氣預報，料2月底日間溫暖，偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，將較潮濕。（天文台圖片）

天文台2月18日年初二下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎18至26度。（天文台圖片）

下周一「人日」大致多雲 有一兩陣微雨

天文台預料一股較潮濕的偏東氣流，會在下周初影響華南沿岸，該區雲量增多。九天天氣預報顯示，下周一（23日）年初七「人日」大致多雲，有一兩陣微雨，吹東風4級，離岸間中5級，氣溫介乎21至24度。

下周二至五（24至27日）大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎20至25度；由周二吹東風3至4級，周三轉吹東至東北風4級，離岸間中5級，周四吹東風4級，離岸間中5級，周五轉東南風3至4級。

天文台2月18日年初二下午4時半更新九天天氣預報，料2月底日間溫暖，較為潮濕。（天文台圖片）

2月18日馬年年初二，不少善信到沙田車公廟參拜兼「轉運」，早上人多擠逼，香火鼎盛，有善信奉上一炷巨香。（夏家朗攝）