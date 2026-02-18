年初三「赤口」早上清涼 天文台料下周一「人日」起有一兩陣微雨
撰文：倪清江
出版：更新：
天文台今日（18日）指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日年初三（19日）「赤口」影響廣東沿岸，預測本港早上仍然較涼，明早市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）18度，新界再低一兩度。隨着季候風緩和，天文台預測周五（年初四）開工日部分時間有陽光，日間溫暖及乾燥，氣溫最高 25度；周末期間廣東地區日間溫暖，下周日（22日）最高升上26度；天文台料下周一（23日）年初七「人日」起，會有一兩陣微雨。
▼2月18日年初二 新春煙花匯演▼
+15
明天的天氣：年初三「赤口」大致多雲 日間部分時間有陽光及乾燥
明日（19日)年初三「赤口」，傳統上不拜年，不少市民會到車公廟或黃大仙祠參拜祈福。天文台預測明日吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，市區氣溫介乎18至22度，相對濕度介乎55%至80%。
年初四開工咁嘅樣天氣：部分時間有陽光 最高25度
天文台隨着季候風緩和，周五（20日)年初四及周末期間廣東地區日間溫暖；年初四開工日，天文台預測部分時間有陽光，日間溫暖及乾燥，市區氣溫介乎19至25度。
天文台料周六（21日）年初五部分時間有陽光，日間溫暖，氣溫介乎20至25度，到下周日（22日）年初六大致多雲，日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫與周六相若，介乎20至26度。
下周一「人日」大致多雲 有一兩陣微雨
天文台預料一股較潮濕的偏東氣流，會在下周初影響華南沿岸，該區雲量增多。九天天氣預報顯示，下周一（23日）年初七「人日」大致多雲，有一兩陣微雨，吹東風4級，離岸間中5級，氣溫介乎21至24度。
下周二至五（24至27日）大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎20至25度；由周二吹東風3至4級，周三轉吹東至東北風4級，離岸間中5級，周四吹東風4級，離岸間中5級，周五轉東南風3至4級。
+20
年初二天氣｜賀歲煙花將上演 天文台料大致多雲 早上清涼約17度年初一天氣｜今日初時有微雨 氣溫稍降最高22度 明後日早上清涼最熱除夕｜天文台下午錄得最高氣溫27.9度 打破農曆新年除夕紀錄新年天氣過山車｜天文台料今28度或創最熱除夕 晚翻風一夜跌10度天文台今錄26.9度 平2010年最高溫年廿八紀錄 料明27度最暖除夕馬年｜年廿八洗邋遢料升至26度 天文台料除夕翻風 初一跌至18度新年天氣過山車｜天文台料除夕26度或72年來最暖 初一降至18度