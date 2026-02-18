農曆新年｜馬會贊助煙花及無人機匯演　港穗雙城聯動點亮夜空

香港賽馬會獨家贊助的「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演今晚（18日）在香港上演；另外，同樣由馬會獨家支持的廣州從化無人機及煙花表演亦於昨日（17日）及今晚上演，慶祝馬年來臨。馬會表示，兩項盛事均屬馬會馬年系列活動，系列橫跨全年，彰顯馬匹及賽馬植根社區的的獨特角色。



▼2月18日年初二 新春煙花匯演▼



+ 15

(左起)財政司副司長黃偉綸、律政司長林定國、馬會行政總裁應家柏、前特首林鄭月娥和曾蔭權、馬會主席廖長江、現特首李家超及夫人、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任周霽、國安公署副署長孫青野、外交部駐港特派員崔建春、解放軍駐港部隊副司令員吳軍、財政司長陳茂波、馬會副主席黃嘉純和文體旅局長羅淑佩主持醒獅點睛。

在香港，馬會呈獻的煙花匯演歷時23分鐘，序幕以高密度煙花送舊迎新，隨後糅合駿馬元素及吉祥符號，送上新年祝福。馬蹄鐵圖案、「HKJC」及「WIN」字樣象徵駿馬啟程，營造賽馬的刺激氣氛。31,888枚煙花照亮維港，以萬馬奔騰的磅礡氣勢迎接馬年。

廣州從化亦於昨日及今晚上演「金馬迎春．福暖從城」低空光影煙花匯演活動，獲香港賽馬會獨家支持。（馬會圖片）

廣州從化亦於昨日及今晚上演「金馬迎春．福暖從城」低空光影煙花匯演活動，獲香港賽馬會獨家支持。1,200架無人機編織空中光影畫卷，與璀璨煙花互相輝映，融入香港賽馬元素，打造兩地同慶、跨城共賞的大型節慶盛事，寄託馬年的美好祝願。

今年馬會的重點之一，就是10月起在廣州從化馬場，舉辦世界級的常規賽馬賽事。馬會形容標誌著馬會支持粵港澳大灣區、乃至國家的馬產業發展，邁進新里程。