農曆新年｜馬會贊助煙花及無人機匯演 港穗雙城聯動點亮夜空
撰文：陶嘉心
出版：更新：
香港賽馬會獨家贊助的「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演今晚（18日）在香港上演；另外，同樣由馬會獨家支持的廣州從化無人機及煙花表演亦於昨日（17日）及今晚上演，慶祝馬年來臨。馬會表示，兩項盛事均屬馬會馬年系列活動，系列橫跨全年，彰顯馬匹及賽馬植根社區的的獨特角色。
▼2月18日年初二 新春煙花匯演▼
+15
在香港，馬會呈獻的煙花匯演歷時23分鐘，序幕以高密度煙花送舊迎新，隨後糅合駿馬元素及吉祥符號，送上新年祝福。馬蹄鐵圖案、「HKJC」及「WIN」字樣象徵駿馬啟程，營造賽馬的刺激氣氛。31,888枚煙花照亮維港，以萬馬奔騰的磅礡氣勢迎接馬年。
廣州從化亦於昨日及今晚上演「金馬迎春．福暖從城」低空光影煙花匯演活動，獲香港賽馬會獨家支持。1,200架無人機編織空中光影畫卷，與璀璨煙花互相輝映，融入香港賽馬元素，打造兩地同慶、跨城共賞的大型節慶盛事，寄託馬年的美好祝願。
今年馬會的重點之一，就是10月起在廣州從化馬場，舉辦世界級的常規賽馬賽事。馬會形容標誌著馬會支持粵港澳大灣區、乃至國家的馬產業發展，邁進新里程。
今日新聞8分鐘｜食環勸檔勿阻街 吐口水捏頸被捕｜煙花鬧市中放新春好去處｜初一花車巡遊、初二煙花匯演賀馬年 觀塘設台灣夜市農曆新年｜M+、故宮博物館初二啟市 配合新年煙花匯演傍晚起封路農曆新年｜初一花車巡遊初二煙花匯演 警方將分階段封路人流管制馬年賀歲煙花匯演大年初二2.18維港舉行 歷時23分鐘預算約1900萬初二煙花2026如常舉行由馬會贊助 馬年賀歲煙花匯演詳情周五公布