簡樸房制度今起接受登記　何永賢稱將密切留意租賃市場

簡樸房制度今日（1日）開始推展，提供48個月過渡安排，當局今日起接受有關單位登記申請。違法出租無登記、無認證分間單位的刑事罪行會於明年3月1日生效。



房屋局長何永賢今在社交媒體發文，指已到訪到南昌社區客廳，為劏房住戶介紹簡樸房的規管制度。她提到，當局會繼續密切留意分間單位租賃市場情況，6隊區域服務隊亦會支援有需要住戶。



簡樸房制度今日（1日）開始推展，何永賢到訪到南昌社區客廳，為劏房住戶介紹簡樸房的規管制度。（何永賢facebook）

受執整影響劏房居民可申請住過渡性房屋

何永賢指，今午聯同立法會議員鄭泳舜及魏明德，及多名深水埗區議員到南昌社區客廳，向居民介紹未來傳統公營房屋供應大增，有3萬個簡約公屋、2萬個過渡性房屋單位給合資格市民申請。她指，過渡性房屋設丙類申請，專供在簡樸房規管期間，因分間單位需要執整而受影響的租戶申請入住。當局亦有6隊區域服務隊，專門支援分間單位住戶。

她指，當局會繼續密切留意分間單位租賃市場情況，區域服務隊亦會支援住戶，包括處理查詢、向差餉物業估價署轉介懷疑違反分間單位租務管制的個案、協助有需要的分間單位住戶申請傳統公屋、簡約公屋、過渡性房屋或尋找其他居所等。