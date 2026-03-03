Flower Market 3.19起中環海濱舉行　免費預約入場　送1朵毛絨花

由澳洲超寫實藝術家 Cj Hendry 創作的沉浸式藝術裝置「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」，將於3月19日至22日在中環海濱舉行，一連四日免費向公眾開放。



入場人士須透過活動網站進行預先登記，並憑電子門票入場。每位到場訪客均可免費選取一朵毛絨花，及以每枝38港元價格，購買各款毛絨花朵作為留念。



澳洲超寫實藝術家 Cj Hendry 創作的沉浸式藝術裝置「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」，將於3月19日至22日在中環海濱舉行。圖為過往Flower Market 照片。（恒基提供）

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」由不只制作（Pen & Paper）主辦，恒基兆業地產呈獻。整個裝置設26 款，合共逾15萬枝毛絨花作品，展現花朵不同形態和質感。所有參加者必須預先登記，即日起接受登記，額滿即止。

澳洲超寫實藝術家 Cj Hendry 創作的沉浸式藝術裝置「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」，將於3月19日至22日在中環海濱舉行。圖為設計圖片。（恒基提供）

今次在香港舉行的活動將加入兩款專屬限定作品，分別是為慶祝恒基兆業地產50周年而特別創作的 「Henderson Flower」，以及象徵香港精神並與The Henderson建築線條互相呼應的洋紫荊「Bauhinia」。為了傳遞藝術走入大眾的理念，是次活動免費入場，每位到場訪客可免費選取一朵毛絨花，及以每枝38港元購買各款毛絨花朵作為留念。