大嶼山保育基金成立6年批出1.6億元　水口1.5公頃多元濕地已修復

發展局局長甯漢豪今（8日）在網站發表「局長隨筆」，指政府於2020年成立10億元「大嶼山保育基金」支援落實不同保育項目，提高社區對大嶼山保育的意識，自基金成立以來，已累計批出超過1.6億元，支持並落實約60個保育及相關項目，包括兩個針對水口的保育管理協議項目，以及19個涵蓋水口的科研或教育項目。



大嶼山保育基金諮詢委員會主席、城市大學理學院副院長梁美儀指，水口約1.5公頃的多元濕地現已修復，生態狀況大為改善，整體生物多樣性亦有所提升。



水口一帶仍保留著獨特且具價值的自然環境，其最大生態特色在於陸地和海洋生境的無縫過渡。（發展局圖片）

基金資助修復及保育工作 移除雜草、入侵物種促水口村自然發展

土木工程拓展署（南拓展及可持續大嶼）保育事務主任麥智鋒指，大嶼山水口村保留著獨特且具價值的自然環境，其最大生態特色在於陸地和海洋生境的無縫過渡。不過，過去20年來，水口濕地持續退化。根據2021年完成的生態研究，水口生境面對不同程度威脅，例如濕地乾涸、外來物種入侵等。

麥智鋒指，部門透過「大嶼山保育基金」資助非政府機構進行修復及保育，包括清除雜草、移除入侵濕地灌木和入侵物種，同時提升了相關水利設施，例如鋪設水管，建設水溝、水池，為濕地引入溪水，促進其自然發展。

麥智鋒續指，基金下的項目從生態保育、鄉村復育及社區教育等多方面着手保育水口鄉郊自然生態環境。政府自2021至2026年資助於水口推行自然保育管理協議項目，透過與水口村的合作，結合科學研究、棲息地復育及社區參與，以修復和改善退化中的沼澤生境，並試驗多種生境管理方式，項目將於本月完成。

大嶼山保育基金諮詢委員會主席、城市大學理學院副院長梁美儀。（發展局圖片）

2022年起資助在水口進行鄉村復育計劃

另外，政府從2022至2026年資助在水口進行鄉村復育計劃。計劃下的項目透過與村民緊密合作，致力保育及活化水口的建築與文化遺產，以推動城鄉復育，包括修復被列為三級歷史建築的49號屋及一座以往用作儲存農具、穀物和稻草等的舊禾寮，以重現昔日農耕活動與生活面貌。