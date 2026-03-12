三項鐵人亞洲青年及U23錦標賽周末舉行　中區及灣仔部分路段封閉

中環周末將舉行2026 亞洲三項鐵人青年及U23錦標賽，中區及灣仔周五至於周日（13日至15日）將實施特別交通安排。



周五上午10時至周日下午6時，介乎立法會道至博覽道中的一段博覽道將會臨時封閉；周六凌晨1時至下午約2時，及周日凌晨1時至下午約6時，中環海濱及灣仔北一帶（耀星街、龍和道、龍合街及龍達徑等）將會實施封路及改道措施。

為配合中環海濱一帶封路安排，過海巴士H1S號及第H2號（中環方向）線及城巴第H3號線（赤柱方向）駛經龍和道或耀星街的班次，將於周六頭班車至下午2時，以及周日頭班車至下午6時，改經干諾道中行駛，直至封閉道路重新開放通車。

於民耀街近國際金融中心二期的巴士站會於中環海濱封路期間暫停使用。

運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。活動期間，運輸署及警方會密切留意交通情況。警方將視乎當區一帶的人潮及交通情況，在有需要時調整有關交通安排。