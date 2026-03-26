宏福苑聽證會揭部門缺失　立法會為何平靜？李慧琼：繼續留意事件

大埔宏福苑獨立委員會舉行多場聽證會，揭示多個政府部門在不同範疇的亂象，然而政界對此卻相對平靜。立法會主席李慧琼今日（26日）表示，聆訊正在進行，形容每個議員都有認真了解，立法會會繼續留意事件，確保聆訊報告按照原本計劃盡快推出。



大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃（前中）與法律團隊下午會後離開。（梁偉權攝）

宏福苑聽證會揭駭人情節 政界相對平靜所為何事？

李慧琼率領一眾議員參觀北都後會見記者時，被問及宏福苑聽證會期間揭示部門缺失，議員們作為代議士，為何不作回應，以及議員會否就政府在事件中的缺失追究？

她回應指，在立法會首次大會上，議員已就宏福苑善後方案提具體意見。而宏福苑的調查及聆訊正在舉行，形容每個議員都有認真了解事情。

立法會主席李慧琼回應宏福苑聽證會。(林彥迅攝)

李慧琼：繼續留意事件 確保報告盡快推出

李慧琼相信，當聆訊報告推出，行政長官會清清楚楚向市民交代，包括事件、起因、誰人要負責，立法會亦一定會繼續留意事件，確保報告按照原本計劃盡快出台，讓市民得悉報告內容。

大火後，政府宣布成立獨立委員會，審視起火及火勢迅速蔓延的原因和相關問題。委員會目標在9個月內完成調查工作，並向行政長官提交報告，而所發表的報告及建議，除涉司法程序的資料外，將全面公開。