宏福苑｜30樓居民花40分鐘逃生　層層行一圈叫火警、敲警鐘惜無響

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，有宏建閣30樓住戶指，當日發現單位棚網有洞，棚架下方有三至四包建築材料燃燒並蔓延，潑水救火不果，於是落樓逃生。他花了40分鐘逃離現場，其間他幾乎每層跑一圈呼叫有火警，亦每層嘗試敲響火警鐘，但火警鐘完全無反應，「我係好想佢響，一見到就扑同撳掣」。他又指當日沒致電999，因不想佔用資源。



我係好想佢響，一見到就扑同撳掣。 文家峻

居於宏建閣的文家峻在聽證會上作供指，逃生時每層都嘗試敲響火警鐘，但都沒有反應。（楊凱力攝）

單位對出棚架下方 有三至四包建築材料燃燒

居於宏建閣的文家峻在聽證會上作供指，火災當日下午約3時，他正坐在家中電腦桌前工作，單位外牆被發泡膠封着，須長期開燈，所以不清楚屋外情況。他續說，單位向着吐露港，不時會有消防車經過，事發時下意識以為有交通意外；打開窗張望，但因有棚網遮擋，故看不清狀況。

未幾，他嗅到有燶味及聽見聲響，其後發現廚房對出的棚網有一個尺寸約時鐘大小的洞，但不肯定是否早已存在。文家峻亦看見下方竹棚有三至四包建築材料正在燃燒，火勢更在蔓延。他指，當時看見火勢仍不大，於是嘗試向廚房位置淋水，但淋了數次後，發現與火源有一定距離，未能成功撲滅，隨即叫所有人離開，其家人則叫鄰居離開。

大埔宏福苑（資料圖片)

每層敲警鐘惟無響 「我係好想佢響」

文家峻憶述，當時開門並沒有煙，亦沒有人使用濕毛巾。他起初以為是小型火警，著家人和其他居民經升降機離開。他說，火警鐘沒有反應，曾嘗試用消防喉救火，但消防喉水量極少，只能洗手。

他從30樓經樓梯逃生，近乎每層都行一圈大叫有火警，但未能每戶都去拍門通知，只能「盡做」，亦層層敲火警鐘。文家峻補充，大廈有兩款火警鐘，一款是要打碎，另一款是「㩒掣」。

稱所有行為3至4秒決定

文家峻說，所有行為都在3至4秒決定，又認為「無人應該因為咁有事」。文家峻續說，由於不知會否停電，因此一見到火警鐘便會「扑」，「我係好想佢響，一見到就扑同撳掣」，但依然沒有反應。

文家峻又指出，樓梯塗上了白色油漆，因此未能標示樓層，故他亦不知道自己到哪一層；部份樓梯的窗被拆走，但防煙門正常運作，無雜物阻擋。他又說，至少兩至三層有白煙，望出去時看見有物品正在燃燒，而走廊和樓梯則沒有東西無燃燒。

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目睹有居民用消防喉沒出水

直至行到一層，他看見消防喉被拉出，有一位女士指火燭，其單位廚房內有一名男士嘗試用消防喉救火，但消防喉沒有水。文家峻便向對方說「高層都燒緊，救唔到快啲走」，然後他又嘗試敲響警鐘。他再行入樓梯間，聽到上層有聲，於是上前查看，但不見有人，再下樓時已不見該對男女，以為他們已成功逃生。

文家峻其後抵達大堂，看見保安同軍裝警員，消防示意安全後，他便和另一名青年跑出去，成功逃生後於3時40左邊向家人報平安。獨立委員會主席陸啟康稱，文家峻經常思考可否做得更多，但形容他已做得好好。

《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑火災第二輪聽證會預約出席網頁

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宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼

