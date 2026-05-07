紅潮藍眼淚．多圖｜汀九灘周三晚現螢光藍色海浪　料為夜光藻

康樂及文化事務署周三（6日）公布西貢銀線灣泳灘發現疑似紅潮，提醒市民請勿在該處游泳。而在另一邊的汀九灘岸邊，同晚也出現由帶有紅潮的海浪，拍岸產生的藍眼淚現象，料為夜光藻，螢光藍在黑夜中份外奪目，吸引不少人前往觀看及拍攝。今晚（7日）也有不少人前往守候，惟藍眼淚未有出現。



汀九灘5月6日晚上出現由紅潮引起的海水拍岸藍眼淚現象，吸引一班人專程前往觀賞及拍攝。（陳澍庭拍攝/Facebook專頁香港藍眼淚關注組圖片）

汀九灘5月6日晚上出現由紅潮引起的海水拍岸藍眼淚現象，吸引一班人專程前往觀賞及拍攝。（Wing Chan拍攝/Facebook專頁香港藍眼淚關注組圖片）

西貢銀線灣泳灘也出現由夜光藻引致紅潮

政府跨部門紅潮工作小組於周三公布，西貢銀線灣泳灘發現紅潮，該宗紅潮由夜光藻組成。夜光藻常見於本港水域，不含毒素。

汀九灘較易出現紅潮

一班市民周三晚走到較易出現紅潮的汀九灘，碰碰運氣會否看到紅潮引起的藍眼淚現象，果然沒有失望，看到螢光藍色海浪拍岸，趕緊拍攝，並將相片上載至Facebook專頁「香港藍眼淚關注組」。

汀九灘為荃灣其中一個泳灘，屬於內灣，水流較慢，加上灘後有民居，海水養分較多。

汀九灘5月6日晚上出現由紅潮引起的海水拍岸藍眼淚現象，吸引一班人專程前往觀賞及拍攝。（Dennis Leung拍攝/Facebook專頁香港藍眼淚關注組圖片）

紅潮是甚麼？ 生長條件有哪些？

紅潮在日間呈褐紅色，不會發光，但若是由夜光藻組成，到晚上會因為海水流動而呈現螢光藍色。紅潮多數在春天出現，

當水溫在攝氏25左右，水域富營養化或表層溫度降低時，紅潮生物就迅速繁殖。在春夏季降雨之後，近海水域的海水鹽度降低，營養物質增加，為紅潮生物的繁殖提供極好的條件，容易出現赤潮。今年三四月未有明顯紅潮，而近日有雨，水溫回升，為紅潮製造有利條件。

汀九灘5月6日晚上出現由紅潮引起的海水拍岸藍眼淚現象，吸引一班人專程前往觀賞及拍攝。（何家耀拍攝/Facebook專頁香港藍眼淚關注組圖片）

汀九灘5月6日晚上出現由紅潮引起的海水拍岸藍眼淚現象，吸引一班人專程前往觀賞及拍攝。（何家耀拍攝/Facebook專頁香港藍眼淚關注組圖片）

硅藻和甲藻是最常在香港引發紅潮的水生生物品種

根據漁農自然護理署資料，全世界可引發紅潮的水生生物超過300種，而曾在香港引發紅潮的品種有87種。在香港浮游植物群落裏，硅藻和甲藻是兩個最常見的組別，而引發紅潮的品種大多屬於這兩個組別。

政府政府跨部門紅潮工作小組5月6日公布，在西貢銀線灣泳灘發現紅潮，該宗紅潮由夜光藻組成。(漁農自然護理署Facebook圖片)

政府政府跨部門紅潮工作小組5月6日公布，在西貢銀線灣泳灘發現紅潮，該宗紅潮由夜光藻組成。(漁農自然護理署Facebook圖片)

當海水裏的一些微型單細胞、浮游藻類暴發性地大量繁殖，藻類含有的色素引致海水變色，這一種自然生態現象便稱為「藻華」。漁護署指出，因應不同的藻類色素，藻華可令海水變成粉紅色、紅色、褐色、褐紅色、深綠色或其他顏色。大部份藻類不會對環境及人類構成威脅，相反它們是基層食物網的能源製造者。

1975年至2025年香港紅潮個案數目。1988年屬異常多的一年，共錄得88宗；近年則多在15宗或以下。(漁護署網頁截圖)

1975年至2025年香港紅潮季節性分佈，3月起至4月為高峰期。(漁護署網頁截圖)

近50年本港錄得千宗紅潮個案 約30宗涉及魚類死亡

根據漁護署資料，由1975年至2025年，本港水域共錄得1,020宗紅潮個案，當中只有約30宗紅潮個案涉及魚類死亡。

在過去10年，每年大概有11.4宗紅潮在香港水域之內發生，然而有害的藻華則並不是經常在本港出現及很少造成大規模的影響。當中1988年屬異常多的一年，共錄得88宗；踏入千禧年後的首五年內，明顯有較多宗，當中2005手得41宗，近年則多在15宗或以下。

1975年至2025年香港紅潮的水域分佈。(漁護署網頁截圖)

3月及4月較多錄得紅潮 過去半世紀累計各有約150宗

漁護署資料顯示，在1975年至2025年間，3月及4月較多錄得紅潮，當中3月累計有155宗，而4月累計有145宗；其他日子則以1月較多，2月及4月則各有約100宗，6至12月宗數較少，料因夏天氣嚴熱及冬季海水溫度降低和東北季候風，不利藻類生長。

香港的紅潮／有害藻華記錄（漁農自然護理署圖片)。